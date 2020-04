E’ “Molto Bello” il nuovo singolo di Tommaso Novi. L’intervista

E’ disponibile il nuovo singolo di Tommaso Novi “Molto Bello”. Il brano anticipa l’uscita del disco “Terzino Fuorigioco” (BlackCandy Records). L’intervista a cura di Giustina Terenzi

“Una canzone con delle parti fischiettate non può che mettere di buon umore: ed è proprio questo l’obiettivo che Tommaso Novi vuole raggiungere tramite il suo nuovo singolo “Molto bello”, una canzone allegra, di quelle da cantare a pieni polmoni mentre si va in moto, col vento in faccia e la più totale spensieratezza”.

ASCOLTA L’INTERVISTA:

Il Videoclip di “Molto Bello” è stato diretto da Stefano Poggioni