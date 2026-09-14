The Womack Sisters. Il Disco della Settimana!

Con un album soul autentico e autobiografico, nipoti di Sam Cooke e di Bobby Womack, The Womack Sisters debuttano su Daptone Records, l’etichetta della leggendaria Amy Winehouse.

Le Womack Sisters pubblicano il loro album di debutto omonimo per la Daptone Records, etichetta simbolo del soul moderno resa celebre dal successo mondiale di Amy Winehouse con Back to Black. A suonare nell’album delle Womack Sisters c’è infatti la stessa crew dei Dap-Kings e dei musicisti storici di casa Daptone, ma anche lo stesso produttore, Gabriel Roth, colui che ha definito i canoni del cosiddetto “retro-soul”.

il disco segna l’esordio discografico di Zekuumba “BG” Zekkarriyas, Zeimani “Mani” Zekkariyas e Kucha “KC” Zekkariyas, nipoti di Sam Cooke e figlie dei Womack & Womack, le tre sorelle che portano nell’opera un’eredità familiare straordinaria, affinata in anni di gavetta e culminata nell’inserimento del disco tra le novità essenziali di MOJO e in un’esibizione all’Hollywood Bowl con Al Green.

I genitori, Cecil Womack (fratello di Bobby Womack) e Linda Cooke (figlia di Sam Cooke) formarono il celebre duo Womack & Womack negli anni ’80. Agli inizi degli anni ’90, la coppia decise di cambiare radicalmente vita, convertendosi all’Islam e adottando il cognome Zekkariyas (e i nomi Zeriiya e Zekkariyas). La scelta nacque da un viaggio di ricerca spirituale e culturale compiuto in Nigeria nel 1990. Durante quella permanenza, la coppia scoprì di avere lontane radici africane e ancestrali legate alla tribù Zekkariyas. Come forma di riappropriazione della propria identità e di rifiuto dei cognomi legati alla storia della schiavitù americana, decisero di abbandonare il cognome Womack per adottare ufficialmente quello ancestrale.A seguito di questa trasformazione personale e spirituale, l’intera famiglia si trasferì in Africa — vivendo prima in Nigeria e poi stabilendosi in Sudafrica —, continuando a fare musica e a crescere le proprie figlie con una forte impronta di connessione con le proprie radici.

Rifiutando le scorciatoie dell’R&B da classifica, il trio sceglie dunque il suono analogico del soul più classico. Arrangiamenti di fiati e archi accompagnano le armonie vocali delle tre artiste, mentre i testi affrontano con realismo autobiografico le difficoltà quotidiane, l’indipendenza e la forza del legame di sangue.

Nel brano d’apertura “Chauffeur”, ispirato ai loro trascorsi da autiste per sbarcare il lunario, ritmi incalzanti e fiati raccontano la tenacia di chi lotta ogni giorno. Le singole personalità vocali emergono nelle sfumature d’ispirazione Impressions di “I Am Your Season”, nei toni caldi di “Didn’t Mean Much to Me” e nelle venature blues di “Monster”, fino all’intima “My Sisters and Me”.

La copertina essenziale ed elegante riflette l’approccio autentico del progetto. Visivamente e concettualmente, l’album rivendica il rifiuto dei compromessi di mercato, trasformando l’estetica retro-soul in un manifesto di identità personale e riscatto.

The Womack Sistres, di The Womack Sister è il nostro Disco della Settimana!