Interpol, “This Mirror Weighs a Ton”. Il Disco della Settimana

A 4 anni dall’ultimo lavoro, gli Interpol tornano un album registrato a New York che arricchisce il post-punk della band con nuove sfumature sonore e riflessioni sulla società delle immagini.

Gli Interpol pubblicano oggi il loro nuovo album, This Mirror Weighs a Ton, a quattro anni dal precedente lavoro e primo per l’etichetta Partisan Records. Prodotto da Andrew Wyatt e mixato da David Fridmann, il disco arriva mentre la band si avvia verso i trent’anni di attività, sostenuta da tour internazionali nei festival e nelle arene e da un pubblico in costante crescita, testimoniato dallo storico concerto a Città del Messico davanti a oltre 200.000 persone. L’uscita del disco è stata accompagnata da approfondimenti su testate come The New York Times, Rolling Stone, The Guardian e GQ, focalizzate sul lungo percorso del gruppo e sull’evoluzione della loro creatività.

Registrato nello studio Arcos di Wyatt nel Lower East Side di Manhattan, This Mirror Weighs a Ton segna la prima produzione del gruppo realizzata interamente nella propria città d’origine. Sul piano musicale, la critica ne ha sottolineato la ricchezza atmosferica e la cura delle tessiture sonore: accanto alle consuete linee di chitarra e alle strutture ritmiche post-punk, l’album introduce sfumature trip-hop, sintetizzatori analogici, fiati, archi e chitarre acustiche. Dal punto di vista lirico e tematico, la scrittura di Paul Banks esplora la percezione della memoria, l’identità e la complessità delle relazioni interpersonali, adottando un taglio intimo e riflessivo che fa del senso del tempo e del confronto con se stessi il filo conduttore dell’opera.

L’energia propulsiva dei primi lavori emerge in brani come “See Out Loud”, arricchito da inediti interventi vocali di Daniel Kessler, mentre pezzi come “So Rides the Reindeer” spingono la band verso nuove direzioni attraverso l’uso della chitarra acustica e di stratificazioni d’ambiente. La traccia “Wake Up” porta con sé un’inconsueta apertura ritmica dalle sfumature percussive, mentre le atmosfere si dilatano nella ballata al pianoforte “Enemy” e nella scarna traccia di chiusura “Sudden”.

Il nucleo storico formato da Paul Banks, Daniel Kessler e Sam Fogarino si avvale qui del contributo del bassista Brad Truax — presente per la prima volta anche nelle fasi di composizione e registrazione — e del tastierista Brandon Curtis. Diversi brani del disco, tra cui “Wings on Fire”, erano stati presentati in anteprima dal vivo durante la recente partecipazione del gruppo al Coachella Valley Music and Arts Festival.

La copertina di This Mirror Weighs a Ton rappresenta una scultura reale dell’artista americana Addie Wagenknecht, un’opera entrata a far parte della collezione permanente del Whitney Museum of American Art di New York. La struttura, che ricorda la forma di un lampadario o di un faro, è composta da un cluster di telecamere di sorveglianza disposte in cerchio e orientate verso l’esterno.

Sul piano concettuale, l’immagine si lega direttamente ai temi dell’album e al concetto di capitalismo della sorveglianza. Le telecamere sostituiscono metaforicamente lo “specchio” citato nel titolo, trasformando l’idea del vedersi nel peso dell’essere costantemente osservati, tracciati ed esposti. In questo senso, l’opera visualizza la tensione contemporanea tra l’introspezione e la perdita di privacy, dove la percezione di sé è inevitabilmente filtrata dal controllo digitale e dallo sguardo altrui. Nei testi di Paul Banks, questo peso si traduce nel confronto tra l’identità intima e la sovraesposizione della vita moderna, rendendo l’immagine di copertina un simbolo sia della sorveglianza sistemica sia dell’autoconsapevolezza.

La band ha intanto confermato un tour in Europa e Regno Unito in programma per novembre e dicembre 2026 ma al momento non sono state annunciate date ufficiali in Italia per questo ciclo di concerti invernali.

“This Mirror Weighs a Ton”, degli Interpol, è il nostro Disco della Settimana!