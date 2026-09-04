Al via il Santa Valvola Fest 2026.

Al via l’11a edizione del festival musicale pratese. Sul palco, tra gli altri, Not Moving, Three Second Kiss, Grito Exclamac!on, Horror Vacui e, dal Rock Contest, Prolex & Zac Blue, UVA e Acanto! 5/11/12/13 settembre, ingresso gratuito
Il SANTA VALVOLA FEST è un festival musicale a ingresso gratuito all’aperto, in un bel prato verde chiamato Orto Sonoro, a Prato. Organizzato dalla attivissima etichetta musicale indipendente Santa Valvola Records, quest’anno il festival raggiunge la sua 11a edizione.
Come da tradizione, ci sarà, come preview sabato 5, la “Serata Cencio’s” dedicata al leggendario club pratese, con headliner gli storici Not Moving capitanati da Dome La Muerte e a seguire Dj set del resident del Cencio’s Pippo DJ.
Si rinnova anche la partneship con il Rock Contest di Controradio, portando sul palco dall’edizione 2025 i vincitori Prolex & Zac Blue ma anche i bravissimi UVA e Acanto, rispettivamente nelle serate dei sonici Three Second Kiss (venerdì 11), dei giovanissimi e irriverenti messicani Grito Exclamac!on (sabato 12), e dei paladini della neo dark wave italiana Horror Vacui (domenica 13).
Come sempre tanti concerti live a ingresso libero, talk, grande prato verde, cocktail & beer bar, burgers, stuzzicherie (sì Veg!), dischi, fumetti & merch.
Programma:
Sabato 5 Settembre
Not Moving
The Cogs
Big Boss Man
+ Festa Cencio’s w/ Pippo Dj
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Venerdì 11 Settembre
Three Second Kiss
Prolex & Zac Blue
Dick Complainers
Eleim
Il Giglio (Tony Accesi – The Fake Doc – Grungi)
+ Spiteful Skillz Crew DjSet
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Sabato 12 Settembre
Grito Exlamac!ón (Mex)
Città Deserta
Cosimo Querci
Acid Arno
Attempt To Somebody’s Life
UVA
+ Presentazione del libro “Caregiver Motherfucker!” di Lorenzo Clemente & Yuri Tuci
+ Outsiders DjSet by Dis0rder Dj
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Domenica 13 Settembre
Horror Vacui
Fujiiro
Acanto
Natura Surf
Refrain
Morgana
+ Presentazione del PodCast “Maledettamente Serio” di Francesco Brizzi
+ Deniel D.Demented DjSet
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Ingresso libero
Inizio concerti ore 19.00 Apertura ore 18.00
Preview: Sabato 5 Settembre 2026
Festival: Venerdì 11 Settembre, Sabato 12, Domenica 13 Settembre 2026
Presso Orto Sonoro, via Spina, Prato