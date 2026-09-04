Al via il Santa Valvola Fest 2026.

Al via l’11a edizione del festival musicale pratese. Sul palco, tra gli altri, Not Moving, Three Second Kiss, Grito Exclamac!on, Horror Vacui e, dal Rock Contest, Prolex & Zac Blue, UVA e Acanto! 5/11/12/13 settembre, ingresso gratuito

Il SANTA VALVOLA FEST è un festival musicale a ingresso gratuito all’aperto, in un bel prato verde chiamato Orto Sonoro, a Prato. Organizzato dalla attivissima etichetta musicale indipendente Santa Valvola Records, quest’anno il festival raggiunge la sua 11a edizione.

Come da tradizione, ci sarà, come preview sabato 5, la “Serata Cencio’s” dedicata al leggendario club pratese, con headliner gli storici Not Moving capitanati da Dome La Muerte e a seguire Dj set del resident del Cencio’s Pippo DJ.

Si rinnova anche la partneship con il Rock Contest di Controradio, portando sul palco dall’edizione 2025 i vincitori Prolex & Zac Blue ma anche i bravissimi UVA e Acanto, rispettivamente nelle serate dei sonici Three Second Kiss (venerdì 11), dei giovanissimi e irriverenti messicani Grito Exclamac!on (sabato 12), e dei paladini della neo dark wave italiana Horror Vacui (domenica 13).

Come sempre tanti concerti live a ingresso libero, talk, grande prato verde, cocktail & beer bar, burgers, stuzzicherie (sì Veg!), dischi, fumetti & merch.

Programma:

Sabato 5 Settembre

Not Moving

The Cogs

Big Boss Man

+ Festa Cencio’s w/ Pippo Dj

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Venerdì 11 Settembre

Three Second Kiss

Prolex & Zac Blue

Dick Complainers

Eleim

Il Giglio (Tony Accesi – The Fake Doc – Grungi)

+ Spiteful Skillz Crew DjSet

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Sabato 12 Settembre

Grito Exlamac!ón (Mex)

Città Deserta

Cosimo Querci

Acid Arno

Attempt To Somebody’s Life

UVA

+ Presentazione del libro “Caregiver Motherfucker!” di Lorenzo Clemente & Yuri Tuci