Calcio: la Fiorentina esonera Grosso dopo 3 giornate

La Fiorentina esonera Fabio Grosso dopo 3 giornate. “ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della prima squadra maschile” a 0 punti in campionato.

Grosso è il primo allenatore a perdere la panchina in questo campionato di serie A. La decisione della Fiorentina di esonerare Fabio Grosso ha in parte colto di sorpresa: al termine della gara persa dai viola al Franchi con il Torino nessun dirigente si era presentato ai media ma il messaggio fatto trapelare dalla società era di fiducia nei confronti del tecnico nonostante il deludente inizio di campionato (tre sconfitte in altrettante partite) e la contestazione dei tifosi, in attesa dei prossimi tre impegni fra campionato e Coppa Italia prima della lunga sosta per le nazionali. Reduce dall’esperienza alla guida del Sassuolo Grosso è arrivato a Firenze a inizio giugno, scelto dal ds Fabio Paratici, per iniziare un progetto di rilancio della squadra che la scorsa stagione si era salvata solo a due giornate dal termine. Nessuno immaginava questo inizio negativo anche al netto della campagna acquisti da 130 milioni che ha rivoluzionato la rosa. Adesso la Fiorentina dovrà decidere in fretta il sostituto: fra i nomi che circolano quelli di Thiago Motta, Tudor e Palladino. Mancano pochi dettagli per il ritorno alla Fiorentina di Paolo Vanoli. Dopo il divorzio da Fabio Grosso annunciato ieri sera poco prima di mezzanotte con un breve comunicato, la società viola ha scelto di richiamare l’allenatore (cui non era stato rinnovato il contratto a giugno) che nello scorso campionato, subentrando a novembre a Stefano Pioli, è riuscito a conquistare una difficile salvezza. Dunque spazio al Vanoli-bis più dei vari Thiago Motta e Tudor. La Fiorentina dopo le prime tre giornate di campionato è ultima ancora a 0 punti e bersaglio della contestazione dei tifosi.