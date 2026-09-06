Firenze ricorda Lorena e impegno contro la violenza di genere

‘Insieme per Lorena Isceri’: è l’iniziativa promossa per stasera alle 21 dalla sindaca di Firenze Sara Funaro in via Panciatichi, la via dove la 45enne abitava e dove giovedì scorso è stata rapita dal suo ex Federico Vella che poi l’ha uccisa. Già annunciata la presenza delle sindache di Bergamo Elena Carnevali e di Perugia Vittoria Ferdinandi, oggi a Firenze per un incontro per la Festa dell’Unità nazionale contro le diseguaglianze.

“Ci ritroveremo in via Panciatichi, all’angolo con via Antognoli – ha scritto su Instagram nella tarda serata di ieri Funaro invitando anche a portare un fiore o una candela -, per ricordare Lorena, insieme alle sindache Vittoria Ferdinandi ed Elena Carnevali, che ringrazio per aver scelto di essere con noi, alle rappresentanti e ai rappresentanti delle istituzioni, alle associazioni e a tutta la cittadinanza. Sarà un momento per stringerci, come comunità, attorno alla sua famiglia e condividere il dolore per una tragedia che riguarda tutte e tutti noi. Firenze non dimentica Lorena. E continuerà a fare sentire la propria voce per la libertà, la sicurezza e la vita di ogni donna”. “Il femminicidio di Lorena Isceri è una tragedia che ha scosso l’intera città – scrive Funaro -. Non possiamo e non dobbiamo abituarci a queste tragedie, né accettare che vengano ridotte a una fatalità. Dobbiamo dirlo con forza e chiarezza: non è gelosia, non è passione, non è amore. L’ossessione, la pretesa di possesso e la violenza distruggono la vita delle donne”.

Segnaliamo altri due appuntamenti. Martedì alle 19,30 in Piazza Santissima Annunziata.Ricordi?

Se domani tocca a me voglio essere l’ultima.

Ma l’ultima non c’è

E alla Casa delle Donne sabato 12 settembre, alle 11, in via delle Vecchie Carceri alle Murate a Firenze.