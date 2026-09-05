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Il padre di Lorena, ‘politica sia unita contro la violenza’

By Redazione

“Chiedo a tutta la politica di essere unita. Prendete provvedimenti all’unanimità, affinché tragedie come quella di Lorena non accadano più. Lavorate nelle scuole, potenziate i centri anti violenza e gli strumenti normativi affinché non succeda più. Ve lo chiedo con tutto il cuore. Un abbraccio a tutte le donne italiane”. É il video appello che tra le lacrime ha diffuso Franco Isceri, il padre di Lorena, la donna uccisa dall’ex che l’ha lanciata da un calvalcavia sulla A1.

L’appello è rivolto al presidente della Repubblica, alla premier e a tutti i politici. “Sono Franco Isceri il papà di Lorena, un padre distrutto – dice l’uomo parlando lentamente – Prendete provvedimenti affinchè tragedie come quella di Lorena non accadano più”. Lorena, aggiunge, “era educata, studiosa, dedita allo studio e al lavoro, aveva tanti sogni, ma ora non li ha più”. E con lei in quel cavalcavia, conclude l’uomo, “è sepolta anche la voglia di vivere di una famiglia distrutta”.

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