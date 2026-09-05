Asp Firenze Montedomini, impegnati per nuovo regolamento entro ottobre

“Il Consiglio comunale di ieri ha offerto molti spunti di riflessione. Montedomini continuerà a rispondere punto per punto alle questioni che sono state sollevate, mettendo a disposizione documenti, dati e ricostruzioni. Un primo terreno sul quale intendiamo intervenire è quello del regolamento per l’assegnazione degli immobili approvato nel 2010 e modificato da ultimo nel 2018, in un contesto normativo, sociale e abitativo profondamente diverso da quello attuale. Faremo tutto il possibile per avere il nuovo regolamento entro il mese di ottobre”. Così Asp Firenze Montedomini.

“Cambiare un regolamento che disciplina la gestione e la valorizzazione di un patrimonio pubblico è un esercizio delicato, che richiede un lavoro approfondito – osserva in una nota l’Asp -. Non si tratta semplicemente di modificare alcune norme, ma di costruire un quadro di regole chiaro, coerente e capace di tenere insieme la tutela del patrimonio, la sostenibilità economica e le finalità istituzionali e sociali di Montedomini. Inoltre non va dimenticato che è aperto il bando per l’individuazione del nuovo direttore generale di Montedomini. Per questo vogliamo prenderci il tempo necessario per esaminare tutti gli aspetti e arrivare a una proposta solida e ponderata”.

“La discussione di ieri in Consiglio comunale – continuano dall’Asp – ha posto numerose questioni: su tutte riteniamo nostro dovere fare chiarezza per poter offrire a tutti elementi certi su cui basare il confronto. Gli uffici sono stati, sono e saranno impegnati nella ricostruzione puntuale della documentazione e delle informazioni richieste e continueremo a fornire risposte circostanziate”.