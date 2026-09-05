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Anziano scomparso a Sesto Fiorentino, prefettura attiva piano ricerche

By Redazione
pet therapy Alzheimer

Attivato la notte scorsa dalla prefettura di Firenze il piano ricerche persone scomparse per un uomo di 83 anni, Enzo Tansini, residente a Sesto Fiorentino. Secondo le ricostruzioni fornite dai familiari l’anziano, riferisce la prefettura, si sarebbe allontanato a piedi da una barberia in piazza della Chiesa a Sesto alle 16.30 di ieri.

L’83enne, si spiega ancora, “di carnagione chiara, grossa corporatura, alto circa un metro e 70, con capelli corti bianchi, pizzetto e occhi verdi, soffre di Alzheimer. Al momento della scomparsa il medesimo indossava una camicia a righe bianche e nere, pantaloni corti color verde militare e un paio di scarpe blu prive di lacci”.

Le ricerche sono coordinate dalla stazione dei carabinieri di Sesto Fiorentino. “Chiunque abbia informazioni utili – spiega la prefettura – può contattare il numero unico di emergenza 112”.

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