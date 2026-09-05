Anziano scomparso a Sesto Fiorentino, prefettura attiva piano ricerche

Attivato la notte scorsa dalla prefettura di Firenze il piano ricerche persone scomparse per un uomo di 83 anni, Enzo Tansini, residente a Sesto Fiorentino. Secondo le ricostruzioni fornite dai familiari l’anziano, riferisce la prefettura, si sarebbe allontanato a piedi da una barberia in piazza della Chiesa a Sesto alle 16.30 di ieri.

L’83enne, si spiega ancora, “di carnagione chiara, grossa corporatura, alto circa un metro e 70, con capelli corti bianchi, pizzetto e occhi verdi, soffre di Alzheimer. Al momento della scomparsa il medesimo indossava una camicia a righe bianche e nere, pantaloni corti color verde militare e un paio di scarpe blu prive di lacci”.

Le ricerche sono coordinate dalla stazione dei carabinieri di Sesto Fiorentino. “Chiunque abbia informazioni utili – spiega la prefettura – può contattare il numero unico di emergenza 112”.