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Pistoia, imbrattato il monumento ai Caduti della Resistenza

By Redazione

Imbrattato la notte scorsa, con scritte e simboli, il monumento ai Caduti della Resistenza in piazza della Resistenza a Pistoia. A renderlo noto è l’Anpi provinciale di Pistoia, condannando quando accaduto: si “colpisce un luogo della memoria collettiva”.

L’associazione precisa che al momento non è possibile individuare una precisa matrice politica dalle scritte comparse, ma sottolinea la gravità del gesto contro un simbolo di chi sacrificò la vita per la Liberazione.

Per l’Anpi, l’episodio evidenzia la necessità di trasmettere con più forza la storia locale a tutta la cittadinanza, inclusi i nuovi residenti provenienti da altri Paesi. Il fatto appare ancora più grave – sottolinea l’Anpi – a pochi giorni dalle celebrazioni per l’82/o anniversario della Liberazione della città, previste proprio davanti al monumento. L’Anpi auspica un ripristino tempestivo dell’opera, evidenziando che, in caso contrario, la cerimonia si terrà di fronte a un monumento violato, assumendo un significato ancora più forte di difesa dei valori democratici e antifascisti dell’intera comunità.

Condanna anche del Pd di Pistoia: “A pochi giorni dall’anniversario della liberazione di Pistoia il monumento ai caduti della Resistenza ha subito un grave atto vandalico: l’opera è stata sfregiata con una serie di scritte. Il Partito Democratico si unisce alle tante voci di condanna verso questo gesto deplorevole”. Imbrattare o danneggiare questi simboli “significa offendere la storia collettiva di Pistoia, città medaglia d’argento al valor militare per la Resistenza”.

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