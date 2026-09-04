Migranti, sbarcata oggi a Livorno nave Solidaire con 54 naufraghi a bordo

È attraccata oggi alle 9 al porto di Livorno la nave ong Solidaire, con a bordo 54 migranti, di cui 42 adulti e 12 minori non accompagnati. Provengono da Bangladesh (26), Pakistan (21), Iraq (3), Egitto (2), Nigeria (1) ed Etiopia (1). Le operazioni, come spiegano dalla prefettura, sono ancora in corso e stanno procedendo come da piano predisposto per lo sbarco dando priorità ai minori e alle eventuali situazioni di vulnerabilità.

L’Usmaf, l’ufficio di sanità marittima, ha effettuato le prime attività a bordo, poi sarà la volta delle attività di informazione sui diritti e di individuazione delle vulnerabilità, con il coinvolgimento del personale Euaa e delle associazioni antitratta. Alla Croce Rossa è affidato lo screening sanitario. Ad ora alla prefettura non risultano segnalate situazioni sanitarie critiche. Il Comune contribuirà al supporto logistico e metterà a disposizione personale per la mediazione linguistica e per le attività di rappresentanza dei minori non accompagnati.

I 12 minori non accompagnati saranno assistiti durante le procedure in porto e successivamente presi in carico, nell’ambito del progetto Fami, presso una struttura in provincia di Firenze. I 42 adulti saranno invece trasferiti al centro di Siena dedicato alle procedure accelerate di frontiera, previste dal nuovo quadro europeo in materia di migrazione e asilo, entrato in applicazione il 12 giugno 2026. Nel caso dello sbarco di oggi trova inoltre applicazione la procedura di frontiera prevista per le persone sbarcate nel territorio di uno Stato membro a seguito di un’operazione di ricerca e soccorso (Sar).