Uccisa in A1, la madre di Lorena: “Aveva paura, ma non voleva denunciarlo”

“L’avevo avvisata che l’avrebbe aspettata sotto casa. Fino a ieri le avevo chiesto di andare dalle forze dell’ordine, di denunciare. Ma lei mi rispondeva che ne sarebbe uscita da sola. Era una donna eccezionale, mentre lui si era rivelato un dottor Jekyll e Mr.Hyde”. Queste le parole di Samanta, amica di Lorena Isceri, la 45enne morta ieri in A1 dopo essere stata gettata da un cavalcavia dal suo ex Federico Vella, 36.

I due, lei un lavoro in un’azienda farmaceutica specializzata in medicina veterinaria, lui un impiego in una ditta di autonoleggi, sembra si fossero conosciuti in palestra a Firenze, città dove entrambi risiedevano.

Una storia che, come avrebbero raccontato i familiari proprio in queste ore agli investigatori della squadra mobile fiorentina che conduce le indagini, era iniziata da un paio di anni, ma nell’ultimo anno i rapporti erano diventati molto conflittuali perché l’uomo sarebbe diventato ossessivo. Per questo era stata lei a chiudere la relazione dopo una vacanza in Grecia.

La madre di Lorena ha spiegato agli inquirenti di non aver ricevuto una chiamata dalla figlia mentre la 45enne si trovava in ostaggio dell’ex: l’ultima volta che l’aveva sentita è stata “la mattina alle dieci e mezzo” ed “era tranquilla”, pur precisando alla stampa che Lorena “aveva paura” e non aveva denunciato il suo ex perché “non voleva danneggiarlo, con la denuncia c’erano delle conseguenze anche penali, avevano detto, non lo so”. Ha aggiunto che per la “troppa paura” era anche tornata a casa dei genitori, nel Salento.

Per la Procura di Firenze, l’ipotesi più accreditata è quella di un’aggressione premeditata, e ha aperto un fascicolo ipotizzando l’omicidio volontario contro ignoti, un atto dovuto per riuscire a svolgere gli accertamenti, anche medico legali, utili a ricostruire la drammatica vicenda. Lunedi prossimo sarà disposta l’autopsia che dovrà stabilire se la donna sia deceduta prima o dopo l’impatto al suolo. Autopsia che sarà effettuata anche sulla salma di Vella, per capire se l’uomo avesse assunto qualche sostanza stupefacente. Intanto, in base a quanto finora ricostruito, sembra che Vella avrebbe pianificato in ogni dettaglio l’aggressione. Nella vettura sono state rinvenute fascette elettriche, che sarebbero state utilizzate per legare i polsi alla donna, e del nastro adesivo.

Incredulità e vicinanza alla famiglia viene espressa da amici della ragazza e dalle istituzioni civili e religiose. Oggi il Consiglio comunale di Firenze, su richiesta della sindaca Sara Funaro, ha osservato un minuto di silenzio. “Non vorremmo mai vedere una tragedia del genere, purtroppo sono ancora molto frequenti, è un femminicidio drammatico – ha detto Funaro.

“È una tragedia immane per tutta la comunità . Una famiglia piegata da un dolore insopportabile per la perdita così violenta di una figlia che tutti definiscono una ragazza straordinaria e speciale”, così Mario Pede, sindaco di Squinzano (Lecce).

“Non ho avuto il piacere e l’onore di conoscere Lorena perché da diversi anni si è trasferita lontano da qui, ma so che era una una dirigente nel settore della Medicina veterinaria: dedita nello studio e molto impegnata nel lavoro”, continua il sindaco che annuncia il lutto cittadino per il giorno dei funerali. Colpito e addolorato per la morte ieri in A1 di Lorena Isceri, uccisa dal suo ex, l’arcivescovo di Firenze, mons. Gherardo Gambelli ricorda quanto detto nell’omelia della solennità dell’Assunta sui femminicidi: “Occorre un impegno comune per scardinare la mentalità di possesso e sopraffazione, di non amore, che conduce a sofferenze psicologiche e fisiche di tante donne fino alle tragedie”. Gambelli aggiunge: “Questa ennesima tragedia indica che non possiamo sottrarci in ogni ambito alla missione urgente di educare alla vita buona, di formare le coscienze perché sia sempre affermata e difesa la sacralità della vita”.