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Palazzo del Pegaso s’illumina di viola per i 100 anni della Fiorentina

By Redazione

Il palazzo del Pegaso s’illumina di viola per celebrare i 100 anni della Fiorentina. Stasera, domani, giorno del centesimo compleanno, e domenica i due balconi che si affacciano su via Cavour si accenderanno con il colore della squadra gigliata.

“Il Consiglio regionale della Toscana – ha detto la presidente Stefania Saccardi – si unisce alle celebrazioni di Firenze per il centenario della Fiorentina e, in occasione dei cento anni dalla fondazione del club, illumina di viola il palazzo dell’Assemblea legislativa. Un gesto con cui vogliamo partecipare a una festa che coinvolge la città e tutta la Toscana, nel segno di una storia lunga un secolo che appartiene profondamente alla nostra comunità”.

Il Consiglio regionale ha celebrato i primi cento anni della Fiorentina anche con ‘Solo per la maglia’, una serata al teatro Niccolini, il 3 luglio scorso, quando ex calciatori e tifosi si sono ritrovati per rivivere la storia viola attraverso racconti, immagini, filmati d’epoca e testimonianze.

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