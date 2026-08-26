Arrivano le Joëlette, carrozzine per una montagna senza barriere

Rendere i sentieri di montagna accessibili anche alle persone con disabilità motoria o mobilità ridotta. È l’obiettivo della presentazione, questa mattina a Poppi (Arezzo), delle Joëlette, speciali carrozzine fuoristrada che consentono di affrontare escursioni e trekking anche su percorsi non accessibili alle normali carrozzine.

La dimostrazione, organizzata davanti all’Infopoint del comune di Poppi, ha visto la partecipazione dell’assessore allo Sport Maurizio Maggi, della Consulta per lo Sport, del Cai di Cesena, del Cai del Casentino e di Appennino. Le carrozzine sono state provate sulla ciclopedonale dell’Arno. Il comune di Poppi punta ora alla creazione di una rete di associazioni, imprenditori ed enti del territorio interessati all’acquisto di una Joëlette, da mettere a disposizione delle persone con disabilità che vivono in Casentino o che arrivano sul territorio come ospiti.

“La montagna deve diventare sempre più accessibile a tutti – ha detto l’assessore Maggi -. Vorremmo creare una rete di soggetti interessati per arrivare all’acquisto di uno di questi dispositivi inclusivi”. La Joëlette, nata da un brevetto francese, è pieghevole e trasportabile in automobile. Viene utilizzata da due accompagnatori, uno davanti e uno dietro, ed è dotata di assistenza elettrica. “Da sei anni portiamo avanti un progetto di escursionismo adattato – ha spiegato Gino Caimmi, presidente del Cai di Cesena -. Possiamo accompagnare persone in luoghi che altrimenti non sarebbero accessibili”.

La Joëlette sarà visibile fino al 30 agosto, dalle 10 alle 13, all’Info Point per rendere i sentieri di montagna accessibili anche alle persone con disabilità motoria o mobilità ridotta.