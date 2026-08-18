Montedomini, Funaro: “ente va tutelato. Il 4 sarò al consiglio tematico”

“Ho confermato fin dall’inizio che avrei partecipato al Consiglio comunale” straordinario sull’Asp Firenze Montedomini, che si terrà il 4 settembre, “sarà un’ulteriore occasione per raccontare cosa fa Montedomini”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze Sara Funaro, a margine di una conferenza stampa a Palazzo Vecchio.

Su Montedomini si raccontano solo alcune cose, invece è bene raccontarle tutte” lo ha detto la sinda ca di Firenze Sara Funaro confermando che il 4 settembre sarà in consiglio comunale per la seduta straordinaria che vedrà al centro dlela discussione proprio l’ASP.

Tra le cose da raccontare citate da Funaro “quanti alloggi Montedomini dà a canone calmierato, quanti sono affittati a finalità sociali”, la realtà del “Villaggio Montedomini, tutti i fondi che vengono dati alle varie associazioni del territorio, gli alloggi per le vittime di violenza, quelli per le donne.

” Io penso che un ente come questo vada tutelato, vadano raccontate le cose come stanno e dall’altra parte, dove ci sono cose che non vanno bisogna prendere provvedimenti, come mi risulta che abbia fatto Montedomini a partire dal famoso caso di via Guelfa 81″ ha aggiunto la sindaca.

Funaro ha detto di aver letto “stamani il comunicato del consigliere Palagi. Mi pare un disco rotto che ripete sempre le stesse cose. Basta leggersi lo statuto di Montedomini: è un ente con autonomia gestionale e patrimoniale. Ovviamente c’è un tema di indirizzi generali che l’amministrazione deve dare, ma c’è un tema di autonomia dell’ente”.

La sindaca ha risposto anche a le chiedeva se ci fosse la possibilità che immobili di Montedomini sfitti in centro storico possano essere dati in concessione, ad esempio, agli artigiani. La sindaca ha dichiarato che con il presidente Maurizio Frittelli “ci siamo confrontati, chiaramente deve tenere un equilibrio tra i fondi che danno la possibilità a Montedomini di avere un patrimonio economico per portare avanti le attività e i fondi da dare per l’interesse della città. Sicuramente il tema dell’artigianato per noi è un tema centrale, lo abbiamo dimostrato acquistando fondi come Città metropolitana. Se Montedomini fa un lavoro di questo tipo non posso che vederlo positivamente”.