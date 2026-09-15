Controradio Streaming
Mar 15 Set 2026
Controradio Streaming

ITS Network TOSCANA for Future

CANALE MITA è il canale crossmediale della Fondazione Mita - Made in Italy Tuscany Academy, l’Istituto Tecnologico Superiore di eccellenza che promuove l'ingresso al lavoro nel mondo della moda e e assicura una formazione di altissimo livello.
MITA IS A VIRUS – Culture, storie, innovazioni nella moda è il programma radiofonico e televisivo a cura di MITA ACADEMY in collaborazione con l’Università degli Sudi di Firenze. Racconta la vita, i valori e i risultati della ricerca applicata che scaturisce dalla collaborazione tra queste due istituzioni: ricercatori, docenti, designer, esperti, comunicatori raccontano la moda da una prospettiva di innovazione, in una visione non convenzionale.
MITA IS A VIRUS del 10 giugno 2026

Giulia Betti e Filippo Maria Disperati
MITA FLASH è il notiziario radiofonico settimanale di Mita Academy: fatti, eventi, commenti e la vita dell’ Academy.

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32267Cronaca19592Politica4398Cultura & Spettacolo3879Diritti2734Sanità2586

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI