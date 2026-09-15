ITS Network TOSCANA for Future
CANALE MITA è il canale crossmediale della Fondazione Mita - Made in Italy Tuscany Academy, l’Istituto Tecnologico Superiore di eccellenza che promuove l'ingresso al lavoro nel mondo della moda e e assicura una formazione di altissimo livello.
MITA IS A VIRUS – Culture, storie, innovazioni nella moda è il programma radiofonico e televisivo a cura di MITA ACADEMY in collaborazione con l’Università degli Sudi di Firenze. Racconta la vita, i valori e i risultati della ricerca applicata che scaturisce dalla collaborazione tra queste due istituzioni: ricercatori, docenti, designer, esperti, comunicatori raccontano la moda da una prospettiva di innovazione, in una visione non convenzionale.