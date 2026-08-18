“Scritte fasciste sui muri”, ma erano indicazioni di cantiere: gaffe di due politici PD

Ha fatto il giro dei social la gaffe del Pd pisano che ha scambiato per slogan inneggianti al fascismo alcune scritte vergate sui muri esterni di una scuola dove si sta allestendo un cantiere edile per la realizzazione di un “cappotto” termico. La senatrice Ylenia Zambito e il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, hanno fatto marcia indietro scusandosi pubblicamente per l’errore commesso

Il primo a riprendere i post di un consigliere regionale e di una senatrice, sbertucciandoli, è stato il leader di Fn, Roberto Vannacci, e in breve la gaffe è stata criticata sui social da migliaia di persone. Così nello spazio di poche ore i due autori della denuncia pubblica, la senatrice PD Ylenia Zambito e il vicepresidente del consiglio regionale, Antonio Mazzeo, hanno fatto marcia indietro scusandosi pubblicamente per l’errore commesso. In precedenza aveva corretto il tiro, sempre sui social, anche un consigliere comunale dem, tra i primi a denunciare il presunto misfatto.

In realtà quella scritta “Sì fascia” seguita da un freccia non era uno slogan fascista con tanto di croce uncinata ma, appunto, un’indicazione tecnica per l’intervento edilizio che inizierà nei prossimi giorni. Immediate sono arrivate le scuse per l’errore, ma sia Zambito che Mazzeo, hanno ribadito “che la denuncia allarmata è dovuta al ripetersi di episodi del genere anche in città” e proprio la senatrice ha sottolineato che il post erroneo è stato dovuto a “un eccesso di preoccupazione per i rigurgiti fascisti che proliferano a Pisa e nel Paese: quella preoccupazione che alla destra manca del tutto, tanto da tacere quando scritte simili sono comparse ed erano vere”.

E Mazzeo ha chiosato: “Mi piacerebbe che la destra avesse dimostrato la stessa solerzia nel prendere le distanze da chi inneggia a fascismo e nazismo, come accaduto anche a Pisa nelle scorse settimane”