Lun 10 Nov 2025
Stefania Saccardi eletta presidente Consiglio Toscana. Mazzeo (Pd) e Petrucci (Fdi) saranno vicepresidenti

Con 39 voti su 40, e una scheda bianca, Stefania Saccardi (Iv), è stata eletta, alla prima votazione, presidente del Consiglio regionale della Toscana. Eletti come vicepresidenti Antonio Mazzeo (Pd), con 23 voti, e Diego Petrucci (Fdi), con 16 voti.

Appena eletta Saccardi ha voluto esprimere un ringraziamento a tutto il Consiglio, al presidente Giani e al suo predecessore Antonio Mazzeo. Saccardi, che nella legislatura passata ha svolto il ruolo di vicepresidente della Regione Toscana, ha sottolineato: “E’ un grande onore ricoprire questa responsabilità – ha detto -, e lasciate che un pensiero vada all’altra donna che ha ricoperto il ruolo di presidente dell’Assemblea toscana: Loretta Montemaggi. In questo Consiglio registro la presenza di 10 donne rispetto alle 14 della precedente legislatura, un tema sul quale la politica dovrà interrogarsi per il ruolo che le donne hanno nella nostra società e anche nella politica”

“Cercherò di svolgere questo incarico con responsabilità, rispetto e imparzialità – ha aggiunto -perché come dice il nostro Statuto rappresentiamo la comunità toscana”. Per Saccardi, “siamo uomini e donne di parte, ognuno di noi è stato eletto in una lista o in un partito, ma siamo anche esponenti di una istituzione. Per cui dobbiamo sforzarci di trovare un terreno comune in cui maggioranza e minoranza possono dialogare, confrontarsi e riconoscere le cose positive che l’altro esprime. E’ la grande lezione sulla democrazia che ho imparato formandomi sulle parole di De Gasperi e Aldo Moro. Lavoreremo insieme per la Toscana del futuro, perché tutte voci del Consiglio possono lavorare al bene comune per rispondere con cuore e coraggio alle sfide del nostro tempo”.

