Consiglio Regionale: Giani indica Saccardi come presidente. Opposizione si riserva

Lun 10 Nov 2025
By Domenico Guarino
E’ iniziata con oltre un’ora di ritardo la prima seduta del nuovo Consiglio regionale della Toscana, inizialmente convocata per le 15. Giani ha indicato Stefania Saccardi, ex vicepresidente della Giunta, come presidente del Consiglio per la prossima legislatura

Nel corso dei lavori governatore Eugenio Giani illustrerà il programma di legislatura e annuncerà la composizione della squadra, dopo che il Consiglio regionale avrà nominato il suo presidente e l’ufficio di presidenza (due vicepresidenti, due segretari questori e due segretari). A presiedere l’Aula in apertura dei lavori sarà il consigliere anziano Enrico Tucci (Fdi). La proposta di giani è che la carica venga rivestita da Stefania Saccardi di Italia Viva.

In apertura dei lavori Giani ha ringraziato gli Uffici regionali e ha salutato il suo “competitor” Alessandro Tomasi, dicendogli: “sono contento che lei sia qui per i prossimi cinque anni, voglio dare atto a Tomasi della correttezza, lealtà e del dibattito sereno di questa campagna elettorale”.

Giani ha poi indicato all’aula come presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi, in quota Iv, “che nella scorsa legislatura è stata vicepresidente della Regione”. Successivamente la consigliera Fdi Chiara La Porta ha chiesto una sospensione dei lavori, per poter avviare un’interlocuzione sul nome designato” da Giani.

