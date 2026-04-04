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Potere al popolo contro il questore di Pisa, nega piazza antifascista, si dimetta

By Redazione

“Il questore di Pisa, Salvatore Barilaro, deve dimettersi”. Lo afferma Potere al popolo in una nota riferendosi alla prescrizione della Questura che “di fatto ha negato la piazza agli studenti di Cambiare rotta” giovedì scorso, in occasione dell’iniziativa di Azione universitaria a Palazzo Gambacorti. Immediata la replica del capogruppo leghista in consiglio comunale e segretario provinciale del Carroccio, Giovanni Pasqualino, che esprime “solidarietà al questore oggetto di un attacco politico che appare più ideologico che fondato sui fatti”: Garantire il diritto di manifestare è sacrosanto, ma lo è altrettanto assicurare che ogni iniziativa si svolga senza rischi”.

Potere al popolo critica anche la scelta del presidente pisano dell’Anpi Bruno Possenti e della vicepresidente del Consiglio comunale Maria Antonietta Scognamiglio (Pd), di partecipare all’iniziativa di Azione universitaria.

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