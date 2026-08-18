Livorno: prefetto convoca tavolo permanente dopo il crollo del balcone che è costato la vita ad una donna

La decisione è stata presa “dopo i diversi episodi che negli ultimi mesi hanno interessato a Livorno balconi, cornicioni, facciate, coperture e altre parti di edifici. Il tavolo, “avrà il compito di effettuare un puntuale quadro della situazione, verificando le procedure attualmente adottate per la segnalazione e l’accertamento delle situazioni di potenziale pericolo, i tempi e le modalità dei sopralluoghi, l’individuazione dei soggetti tenuti alla messa in sicurezza e la successiva verifica dell’effettiva esecuzione degli interventi prescritti”

Un tavolo permanente deDicato alla prevenzione dei rischi per la pubblica incolumità. Lo convocherà nei prossimi giorni il prefetto di Livorno, Giancarlo Dionisi, dopo il crollo di un balcone nel quale ha perso la vita una donna nei giorni scorsi in una zona residenziale della città.

La decisione, spiega la prefettura, è stata presa “dopo i diversi episodi che negli ultimi mesi hanno interessato a Livorno balconi, cornicioni, facciate, coperture e altre parti di edifici. Al tavolo parteciperanno Comune, comando provinciale dei vigili del fuoco, Ordini degli ingegneri e degli architetti, il Collegio dei geometri e le associazioni rappresentative degli amministratori di condominio e della proprietà edilizia”.

Il tavolo, spiega la nota della prefettura, “avrà il compito di effettuare un puntuale quadro della situazione, verificando le procedure attualmente adottate per la segnalazione e l’accertamento delle situazioni di potenziale pericolo, i tempi e le modalità dei sopralluoghi, l’individuazione dei soggetti tenuti alla messa in sicurezza e la successiva verifica dell’effettiva esecuzione degli interventi prescritti: sarà inoltre valutata la definizione di procedure coordinate e stabili, anche attraverso uno specifico protocollo operativo, nonché di forme di ricognizione preventiva delle situazioni maggiormente a rischio, a partire dagli immobili già interessati da segnalazioni, diffide, ordinanze o precedenti interventi”.

“Il mio primo pensiero – afferma Dionisi – va alla signora che ha tragicamente perso la vita e alla sua famiglia. Al marito e ai figli desidero esprimere, anche a nome del Governo, il più profondo cordoglio e la più sentita vicinanza in un momento di dolore così grande. Una tragedia che colpisce non soltanto i suoi familiari, ma l’intera comunità livornese. L’accertamento di eventuali responsabilità per quanto accaduto compete alla magistratura. Il compito delle istituzioni amministrative è diverso e deve guardare soprattutto al futuro: eliminare ogni possibile zona d’ombra, verificare l’efficacia delle procedure di prevenzione e intervenire con decisione su eventuali inefficienze, ritardi o superficialità. Quando è in gioco la pubblica incolumità non sono ammissibili sottovalutazioni: la sicurezza e la vita stessa delle persone impongono il massimo rigore e la massima tempestività”.