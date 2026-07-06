Fratoianni (AVS): che ci faceva il prefetto di Livorno con Salvini all’inaugurazione della sede della Lega a Firenze?

Fratoianni annuncia un’interrogazione al ministro degli interni. Il prefetto Dionisi: ‘Lì perchè ministro chiesto incontro per porto’

“Presenteremo un’interrogazione parlamentare al governo per avere tutte le spiegazioni del caso, peraltro l’improbabile giustificazione adotta ‘ero lì perché dovevo avere un incontro istituzionale con il ministro’ suona sconcertante, e perché la città di Livorno abbia al più presto un rappresentante dello Stato al di sopra di ogni parte politica”. E’ questo quanto dichiara il segretario di Sinistra Italiana e leader di AVS Nicola Fratoianni a proposito della vicenda che vede coinvolto il prefetto di Livorno Giancarlo Dionisi fotografato a pochi passi dal leader della Lega Matteo Salvini in occasione dell’inaugurazione, venerdì a Firenze, della sede regionale del Carroccio toscano.

“Una “situazione imbarazzante, su cui il ministero dell’Interno e Palazzo Chigi dovranno intervenire”. Ora comprendiamo i suoi continui attacchi al Comune di Livorno”, commenta Fratoianni annunciando appunto un’interrogazione parlamentare al governo.

Secondo quanto pubblicato oggi da Il Tirreno, il prefetto ha dichiarato che si trovava “a Firenze esclusivamente perché il ministro mi aveva chiesto un incontro, a margine dell’inaugurazione della sede della Lega, per affrontare alcune questioni riguardanti la Darsena Europa”, di cui è commissario straordinario. Spiega che al termine dell’intrvento pubblico di Salvini “abbiamo avuto il colloquio programmato e, subito dopo, ho lasciato il luogo dell’incontro. Francamente non vedo nulla di anomalo o di censurabile nel fatto che un prefetto e commissario straordinario della Darsena Europa incontri un ministro per discutere del futuro di un’infrastruttura così rilevante”.

“Un prefetto sorridente, a pochi passi da Salvini nel corso di una manifestazione pubblica della Lega a Firenze, nel corso della quale peraltro l’esponente del centrodestra ha attaccato duramente la sindaca del capoluogo toscano: è la fotografia che gira sui social da ore e che è stata pubblicata dai quotidiani locali – spiega Fratoianni -. Ora si comprendono i continui attacchi, critiche ed atti conseguenti del prefetto di Livorno nei confronti” di Comune e sindaco livornesi. “Una vera e propria campagna ossessiva che dura da mesi” e “che è ormai al di là di ogni limite istituzionale, mai accaduta in nessuna altra città e che non ha mai visto un prefetto protagonista di polemiche con queste modalità e toni”.