Cgil, caro scuola a Firenze per libri di testo, rincari fino a +7% in licei

Mentre a livello nazionale la spesa per il corredo scolastico sale a 673,60 euro (+2,3%) e quella per i libri di testo a 545,66 euro (+1,6%), l’analisi dell’Onf (Osservatorio Nazionale Federconsumatori) evidenzia pesanti rincari per gli studenti fiorentini, in particolare per chi frequenta i trienni dei licei scientifico e classico. E’ quanto segnala, in ua nota, la Cgil Toscana e Firenze.

L’analisi dei costi legati ai testi scolastici per le scuole secondarie di primo e secondo grado a Firenze rivela che “la mazzata più pesante” colpisce gli studenti del triennio del Liceo Scientifico: con una spesa per i libri di testo che sale a 339,45 euro, registrando un balzo del +7% rispetto al 2025 . Per il biennio la spesa si attesta a 419,70 euro, in aumento del +2%. Liceo Classico, rincari significativi anche per gli indirizzi umanistici: il costo dei libri per il triennio raggiunge i 355,90 euro (+6% rispetto all’anno scorso), mentre il biennio si attesta a 344,90 euro (+3%). Per l’Istituto Tecnico, gli aumenti rimangono più contenuti ma costanti. Per il biennio la spesa è di 340,70 euro (+1%), e per il triennio sale a 323,10 euro (+1%). Infine il Liceo Artistico, l’unico indirizzo che non registra variazioni rispetto al 2025.

Per quanto riguarda le Scuole Secondarie di Primo Grado (medie), la spesa cresce soprattutto all’ingresso, sottolinea ancora la Cgil. Per la prima media il costo dei libri sale a 341,50 euro (+4% rispetto al 2025), mentre per la terza media l’aumento è dell’1%, portando il totale a 163,70 euro.

“I dati dell’Onf rivelano una realtà territoriale complessa – spiega il sindacato – in cui Firenze spicca per una spiacevole anomalia nazionale, si posiziona al primo posto assoluto in Italia per la spesa dei libri in prima media, raggiungendo quota 341,50 euro (+4% rispetto al 2025). Una cifra nettamente superiore a città notoriamente care come Cagliari (340,85 euro), Roma (337,60 euro) o Milano (308,05 euro)”.