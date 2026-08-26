E’ morto a 97 anni Vittorio Frescobaldi, il grande patriarca della famiglia produttrice di vino. Nato a Firenze nel 1928 è stato nominato Cavaliere del Lavoro nel 1977 in quanto “agricoltore appassionato”. Apparteneva alla trentunesima generazione della nobile famiglia fiorentina dei Frescobaldi.

Esponente di una famiglia legata alla viticoltura da oltre 700 anni, il marchese Vittorio Frescobaldi è stato alla guida della storica azienda di famiglia insieme ai fratelli Ferdinando e Leonardo, “sapendo cogliere con lungimiranza le trasformazioni del comparto, sostenendo una sempre maggiore apertura internazionale e puntando sulla valorizzazione delle diverse identità e dei territori vitivinicoli della Toscana”, riporta una nota dell’Unione italiana vini (Uiv).

Frescobaldi ha inoltre contribuito in “maniera significativa all’affermazione e alla crescita dell’enologia toscana, accompagnandone l’evoluzione e rafforzandone il prestigio sui mercati internazionali”.

Negli ultimi anni aveva affidato la guida dell’azienda al figlio Lamberto, continuando a rappresentare un punto di riferimento per la famiglia e una personalità autorevole per l’intero settore vitivinicolo.