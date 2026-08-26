Caldo, a Firenze domani e venerdì scatta il codice arancione

È confermato per oggi a Firenze il codice giallo per il caldo mentre domani e venerdì sarà in vigore quello arancione.
È confermato per oggi a Firenze il codice giallo per il caldo mentre domani e venerdì sarà in vigore quello arancione. Le previsioni, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, indicano infatti l’aumento delle temperature, sia delle minime fino a 25 gradi sia delle massime con punte di 36 gradi venerdì che però arriveranno a 39 per la temperatura percepita. A peggiorare la situazione i tassi di umidità che, secondo il bollettino del Centro funzionale regionale, saranno elevati. Stamani alle 9 le temperature a Firenze erano già oltre i 25 gradi: alla stazione Orto Botanico si sono registrati 28,1 gradi con una minima di 20,8 gradi e un tasso di umidità del 67%. Al Giardino di Boboli e alla stazione Firenze Università alla stessa ora la temperatura si è attestata sui 25,7 gradi, le minime rilevate sono state 19,9 gradi e i tassi di umidità rispettivamente del 73 e 72%.