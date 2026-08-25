Dopo temporali e vento a Firenze torna l’allerta gialla per il caldo

Dopo i temporali e le forti raffiche di vento della scorsa notte, senza danni particolari, a Firenze domani torna un’allerta gialla per il caldo, con temperatura massima percepita attesa di 36 gradi. Giovedì le temperature potrebbero sfiorare anche i 38 gradi. Lo segnala il nuovo bollettino meteo.

Il Comune segnala le ingenti precipitazioni della notte, senza particolari criticità: sono caduti 10 mm alla stazione Firenze Università, 7,6 mm all’Orto Botanico e 6,9 mm al Giardino di Boboli tra le 2 e le 5. Per quanto riguarda il vento, le raffiche massime nella notte hanno raggiunto i 28,4 km orari alla stazione di Firenze Università e 22,3 km orari alla stazione del Giardino di Boboli, per poi diminuire di intensità durante le prime ore della mattina. L’allerta arancione inizialmente prevista fino alle 18 di oggi, è rientrata.