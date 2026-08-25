Rapina violenta a turista nel centro di Firenze, 2 arrestati

Avrebbero rapinato un turista inglese in città, rubandogli un orologio del valore di 20.000 euro: due giovani, di 19 e 22 anni, sono stati fermati dalla Polizia di Firenze gravemente indiziati della rapina aggravata a un cittadino inglese. Decisive le immagini della videsorveglianza che hanno ripresa la violenta aggressione.

L’episodio si è verificato in piazza della Repubblica, nel cuore del centro storico. La vittima stava per entrare in un ristorante insieme alla moglie e alla figlia quando è stata avvicinata da due uomini. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, uno dei due si sarebbe avvicinato con la scusa di anticiparlo nell’ingresso, riuscendo così a bloccarne il braccio destro. Contestualmente, con un gesto violento, gli avrebbe strappato dal polso sinistro un orologio di lusso del valore di circa 20.000 euro. A quel punto, sarebbe intervenuto il complice che avrebbe spruzzato dello spray urticante nella direzione del turista e delle altre persone presenti per fuggire, inseguiti tra l’altro da alcuni cittadini che avevano assistito alla scena.

Le indagini della Squadra Mobile della Questura di Firenze, hanno permesso di ricostruire la dinamica dei fatti. Determinante l’analisi delle immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza, sia pubblici sia privati, presenti nella zona. I due presunti autori sono stati rintracciati in un B&B del centro di Firenze. Per i giovani, portati nella casa circondariale di Sollicciano, il giudice ha convalidato fermo e custodia in carcere. Nel B&B insieme ai due giovani anche altri due ragazzi, di 21 e 26 anni, denunciati per ricettazione. Il 26enne, irregolare sul territorio nazionale, è stato espulso mediante accompagnamento al Cpr.