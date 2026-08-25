Expo Chianti Classico, a Greve 64 cantine in piazza

In piazza 64 espositori per far degustare le proprie eccellenze, cui si aggiungono un centinaio di etichette nel padiglione collettivo del Consorzio Vino Chianti Classico.
Sono alcuni numeri di Expo Chianti Classico, la rassegna del vino a Greve (Firenze) con i produttori di tutti i comuni del Chianti Classico. Si tratta dell’edizione numero 54, in programma in piazza Matteotti dal 10 al 13 settembre. Il via giovedì 10 alle 17 con l’apertura degli stand, il tradizionale corteo e brindisi collettivo con i sindaci dei Comuni del Chianti Classico e i rappresentanti del Consorzio Vino Chianti Classico. “Con questa storica festa dedicata al mondo del vino, investiamo sull’unitarietà del nostro territorio, portando in piazza i produttori di tutti i Comuni del Chianti Classico”, dice il sindaco di Greve Paolo Sottani. Per l’assessore al turismo Giulio Saturnini “vogliamo rafforzare l’immagine di un territorio che non è solo bello e non si limita a generare paesaggi da cartolina, ma si apre alla sperimentazione e opera per moltiplicare le collaborazioni e le opportunità anche sul fronte turistico-culturale per chi lavora nel settore vitivinicolo”. Previste anche degustazioni guidate, organizzate nella sala consiliare del Palazzo comunale e condotte da alcuni dei più illustri esperti del mondo vitivinicolo. In calendario, inoltre, eventi letterari, presentazione di libri, musica dal vivo, sfilate di moda, esposizioni artistiche, tour guidati ed escursioni. Dall’11 al 13 settembre Expo Chianti Classico anche ospiterà l’ArTour del Gusto Toscano, la mostra mercato dell’enogastronomia toscana di qualità e Borgo Artigiana, con le dimostrazioni degli artigiani e delle artigiane del territorio. Ci sarà anche piazza Terra Madre, area dedicata alla gastronomia locale gestita dalle associazioni di volontariato e sportive grevigiane.