Maltempo in Toscana, alberi caduti e allagamenti nel Grossetano

Decine di interventi dei vigili del fuoco in Toscana, dalla notte scorsa, per danni causati dal maltempo, in particolare allagamenti e alberi caduti o pericolanti.

Nel Grossetano squadre dei pompieri della sede centrale e dei distaccamenti di Follonica e Arcidosso sono al lavoro dalle due di notte, con circa 25 interventi concentrati nei comuni di Gavorrano, Scansano, Montieri e nella zona di Giuncarico. Le principali criticità, legate al forte vento, hanno riguardato la rimozione di alberi abbattuti o pericolanti e alcuni allagamenti. Particolarmente delicata è stata la rimozione di una pianta caduta sulla strada statale Aurelia, in direzione nord, nel territorio di Gavorrano, con la temporanea interruzione della circolazione stradale dalla Polizia Stradale. Per gestire il volume delle richieste, è stato disposto il rientro in sede della squadra di Arcidosso a supporto del comando centrale. Sono stati impiegati 15 vigili del fuoco con 7 mezzi, che hanno operato per tutta la notte. In un contesto già complicato, ieri sera alle 21, una squadra del distaccamento volontario di Manciano, di rientro da un precedente intervento, era stata allertata per un incendio di bosco e sterpaglie in località Convento, nel comune di Scansano. Le fiamme sono state domate. Vigili del fuoco al lavoro per danni da maltempo anche nel Livornese: dalle 7 di questa mattina poco più di una decina gli interventi con interventi ancora in corso. Le zone più colpite sono Cecina e Livorno.