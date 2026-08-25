Dalle bandiere a eventi celebrativi, al via festa Firenze per 100 anni Fiorentina

Dalle bandiere in centro storico alla mostra in Palazzo Vecchio, questa è la settimana che dà il via alle celebrazioni ufficiali per il centenario della Fiorentina, fondata il 29 agosto 1926.
In molte vie del centro – come via Maggio, via del Corso ma pure borgo Ognissanti – ci sono già tante bandiere viola esposte alle finestre e i balconi, così come nelle vetrine dei negozi sono state posizionate vetrofanie dedicate. Oggi, 25 agosto, dalle ore 21 in piazza Santa Maria Novella, primo evento dei tifosi, ossia il corteo organizzato dalla Curva Fiesole: il corteo passerà dalle vie del centro, il ritrovo è dalle ore 19. Tra le celebrazioni ci sarà la maxi installazione con la scritta ‘V100la’ al piazzale Michelangelo e le illuminazioni in tema. Nelle notti del 28 e 29 agosto Firenze si vestirà di viola: saranno illuminati alcuni dei luoghi iconici della città, dalle porte storiche alla basilica di Santa Croce, dalla basilica di Santa Maria Novella al Loggiato degli Innocenti. Diventerà viola il David al piazzale Michelangelo, il Biancone di piazza della Signoria e lo stadio Artemio Franchi. In corso fino al 13 settembre nel cortile di Michelozzo di Palazzo Vecchio la mostra ‘Cent’anni di Fiorentini. Dentro e fuori lo stadio’, promossa dalla Fiorentina, in collaborazione con l’Archivio Foto Locchi e col patrocinio del Comune di Firenze. L’esposizione mostra come la città, da un secolo, accompagna la propria squadra: uomini, donne, bambini e intere famiglie che, dentro e fuori lo stadio, trasformano la partita in un’esperienza collettiva. Naturalmente è protagonista lo stadio Artemio Franchi. Il 29 agosto, alle ore 18,30, la Fiorentina fa il suo esordio casalingo in serie A contro il Frosinone: a fine partita ci sarà uno spettacolo celebrativo per i 100 anni alla presenza del presidente Joseph Commisso che sta prolungando il suo soggiorno a Firenze iniziato a metà agosto. Il 2 settembre, dalle ore 20, il Franchi ospiterà una sfida speciale, quella tra la formazione composta da Fiorentina Legends e una selezione di Operazione Nostalgia All Star. Ci saranno big come Francesco Totti, Javier Zanetti, Antonio Di Natale, Roberto Baggio, Gabriel Batistuta. Per i collezionisti, francobollo celebrativo e moneta ufficiale del centenario.