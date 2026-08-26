La Toscana celebra 80 anni di voto alle donne con Fiorella Mannoia

Sarà il concerto di Fiorella Mannoia a San Giuliano Terme (Pisa) ad aprire le celebrazioni promosse dal Consiglio regionale della Toscana per gli ottant’anni dal voto alle donne.
Appuntamento il primo settembre al Parco della pace di Pontasserchio, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria. L’artista romana porterà in scena ‘Fiorella Mannoia canta Fabrizio&Ivano’, omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati. “È un onore profondo poter prendere parte a questa festa che celebra gli 80 anni dal voto alle donne, una ricorrenza che ci ricorda quanto sia stata lunga la strada per arrivare fin qui e quanto siano ancora da difendere, ogni giorno, quei diritti che sembrano acquisiti, ma non lo sono del tutto – le parole di Mannoia via videomessaggio nel corso della conferenza stampa – Le donne sono ancora molto esposte alla violenza di genere, alle disparità e alla mancanza di ascolto e questa è una lotta che non riguarda gli uomini contro le donne, ma tutti noi insieme contro un sistema che non può diventare quotidianità”. Per Mannoia “portare in questo contesto il mio omaggio a Fabrizio De André e Ivano Fossati ha un significato speciale: sono due artisti che hanno cantato la libertà in tutte le sue forme, hanno saputo raccontare il coraggio di essere sé stessi e l’importanza di guardare il mondo senza essere giudicanti”. Lo spettacolo inizierà alle 21, i cancelli apriranno alle 19.15 e dalle 18 sarà possibile accedere al parcheggio da circa 500 posti auto, a fianco dell’area destinata all’esibizione. Predisposto anche un servizio di trasporto gratuito di bus navetta sia a inizio che a fine concerto. L’iniziativa unisce così due ricorrenze: gli 80 anni dal riconoscimento del diritto di voto alle donne e i 250 anni dall’istituzione del Comune di San Giuliano Terme. Un intreccio tra memoria, cultura e attualità sul quale hanno insistito gli amministratori regionali e comunali intervenuti alla presentazione. La presidente del Consiglio regionale Stefania Saccardi ha definito il voto alle donne una conquista che cambiò profondamente il volto dell’Italia, sottolineando la volontà di celebrare l’anniversario attraverso arte, musica e parole, con particolare attenzione alle nuove generazioni. Per il sindaco di San Giuliano Terme, Matteo Cecchelli, invece, il concerto rappresenta un regalo alla comunità e un’occasione per ribadire il ruolo della cultura e degli artisti nella lettura del presente. L’ingresso sarà infatti gratuito, grazie alla collaborazione tra Comune e Consiglio regionale. Davanti al palco saranno disponibili 1.500 posti con prenotazione è obbligatoria per ragioni di sicurezza e dovrà essere effettuata entro la mezzanotte del 31 agosto, salvo esaurimento dei posti. Particolare attenzione è stata riservata alle persone con disabilità, alle quali è dedicata un’area specifica con possibilità di accesso per un accompagnatore. Il concerto sarà dunque il primo appuntamento di un percorso che vuole ricordare una conquista storica, ma anche interrogarsi sulla strada ancora da compiere. I dati citati durante la presentazione evidenziano infatti una presenza femminile ancora minoritaria nelle istituzioni, insieme alle persistenti disparità nel lavoro, nei salari e nella rappresentanza politica. A ottant’anni dal 1946, il messaggio della serata sarà quindi affidato alla musica di una delle interpreti più rappresentative della canzone italiana.