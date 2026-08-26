Oltre 11 mila articoli e giocattoli non sicuri sequestrati da Gdf nel Livornese

‘Oltre 11 mila articoli e giocattoli non sicuri, tra cui numerosi giocattoli ‘Ravioli Squishy’ sono stati sequestrati dai finanzieri del comando provinciale di Livorno, nell’ambito di attività volte alla tutela della sicurezza dei prodotti.
Le attività svolte dalle fiamme gialle della compagnia di Cecina (Livorno), finalizzate al controllo economico del territorio, hanno permesso di individuare un piccolo mercato giornaliero in Rosignano Marittimo (Livorno) in cui, spiegano i militari in una nota, venivano esposti per la vendita, tra gli altri, anche questi giocattoli, le cui caratteristiche destavano sospetti circa la loro sicurezza. Le etichette dei giocattoli rinvenuti, infatti, erano prive delle avvertenze in lingua italiana e del marchio ‘Ce’. L’immediato riscontro effettuato dai finanzieri nel sistema di allerta rapido della Commissione Europea ‘Safety Gate’, ha permesso di accertare come proprio il lotto di ‘ravioli squishy’ posto in vendita era segnalato dalla Commissione Europea in quanto presentava un grave rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori in età pediatrica, attesa la non conformità ai requisiti stringenti di cui alla Direttiva 2009/48/Ce (Sicurezza dei giocattoli). I finanzieri quindi hanno proceduto a sottoporre a sequestro amministrativo i giocattoli rinvenuti e gli altri prodotti esposti per la vendita carenti delle misure di sicurezza definite dal Codice del Consumo e a comminare sanzioni amministrative ai titolari degli esercizi commerciali, che prevedono il pagamento di un importo massimo di euro 30.000.