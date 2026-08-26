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Mer 26 Ago 2026
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ToscanaCronacaA Firenze arrivano 14 nuove colonnine di ricarica a energia sostenibile
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A Firenze arrivano 14 nuove colonnine di ricarica a energia sostenibile

By Raffaele Palumbo
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A Firenze arrivano 14 nuove colonnine elettriche, alimentate con energia da fonti rinnovabili: la Giunta comunale ha dato il via libera all’aggiornamento tecnologico per la mobilità elettrica.

A Firenze arrivano 14 nuove colonnine elettriche, alimentate con energia da fonti rinnovabili: la Giunta comunale ha dato il via libera all’aggiornamento tecnologico per la mobilità elettrica approvando, su proposta dell’assessore alla Mobilità Andrea Giorgio, i progetti dei punti di ricarica. L’intervento, si legge in una nota, è a cura di Plenitude On the road, aggiudicataria del servizio di installazione, manutenzione e gestione pluriennale dell’infrastruttura elettrica pubblica per la ricarica. Questo intervento si inserisce in un percorso già avviato dall’amministrazione che, con le 14 progettate, porterà tra sostituzioni e nuove installazioni a una rete di 250 colonnine di nuova generazione. Le nuove colonnine saranno collocate in via Forlanini, via D’Annunzio (all’angolo con via della Torre), via Felice Fontana, via Leonardo da Vinci (all’altezza del numero civico 20), via dell’Agnolo (all’altezza del numero civico 74), via Fornace (all’angolo con piazza Ferrucci), via Novelli, via Berio (all’angolo con viale Fratelli Rosselli), piazza dei Tigli, piazza Tasso, via Micheli, via Kassel (all’altezza del numero civico 5), via Don Giovanni Verità e via Borghini. Ogni sito sarà dotato di nuova segnaletica orizzontale e verticale. Sono due i tipi di apparecchi di nuova generazione che saranno installati. Dove la potenza disponibile consente due unità in parallelo, ovvero in via Forlanini e via Borghini, saranno utilizzate le Evf 200, colonnine Medium Power (Quick Charging) alimentate a 22 kW. Per gli altri siti è stata scelta la Hyc 50: Charge Unit alimentate a 50-60 kW. Le nuove colonnine consentono quindi tempi di ricarica proporzionalmente ridotti rispetto alle precedenti infrastrutture: tempi, comunque, dipendenti ad esempio dalla tecnologia dell’autovettura, dalla percentuale di energia della batteria da ricaricare. “Va avanti il programma per rinnovare e ampliare la rete delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici – sottolinea l’assessore Giorgio -. Il nostro obiettivo è arrivare a circa 350 postazioni di nuova generazione che consentano ricariche più veloci. Ogni intervento prevede anche il rifacimento della segnaletica orizzontale e verticale dedicata, strumento fondamentale contro la sosta selvaggia negli stalli riservati ai veicoli elettrici che devono fare il pieno. Questo piano si inserisce a pieno titolo delle politiche dell’Amministrazione per incentivare il ricambio del parco veicolare cittadino riducendo i mezzi più inquinanti e accompagnando i fiorentini e le fiorentine verso una mobilità sempre più sostenibile”.
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