Pd: a Firenze la prima Festa dell’Unità contro le disuguaglianze

Dal 3 al 6 settembre Firenze ospiterà ‘Fate largo. Alle persone, ai diritti, al futuro’, la prima Festa nazionale dell’Unità contro le disuguaglianze, promossa dal Partito Democratico insieme ai Giovani Democratici e alle Donne Democratiche. L’appuntamento si svolgerà all’Sms Rifredi in via Vittorio Emanuele II 303.

La Festa, si legge in una nota, “terrà insieme diritti sociali e civili, welfare, lavoro, salute, nuove generazioni, parità, città, Europa, libertà di scelta e contrasto alla povertà, con amministratori, associazioni, esperti, realtà sociali e protagonisti del dibattito pubblico”. Tra gli ospiti i dem Marco Furfaro, Emiliano Fossi, Federico Gianassi, Eugenio Giani, Sara Funaro, Dario Nardella, Bernard Dika, Stefano Bonaccini, Alessandra Todde, Monia Monni, Pier Luigi Bersani.

“Abbiamo chiamato questa festa ‘Fate largo’ perché vogliamo fare spazio a chi oggi ne ha troppo poco: giovani, donne, lavoratori e chi vede opportunità e diritti condizionati dal punto di partenza – spiega Marco Furfaro, deputato Pd e responsabile nazionale del Pd sul contrasto alle diseguaglianze -. L’alternativa a Giorgia Meloni si costruisce con l’unità delle forze che vogliono cambiare il Paese, ma soprattutto con un’idea diversa di società, capace di incidere sulla vita reale delle persone. Le disuguaglianze attraversano tutto: lavoro, salute, casa, diritti, parità, nuove generazioni e possibilità di costruire liberamente il proprio futuro”.

Secondo Furfaro “la politica deve ridurre queste distanze e garantire che la libertà di ciascuno non dipenda dal conto in banca, dal luogo di nascita o dalla famiglia di provenienza”.

“Ospitare a Firenze una festa nazionale è per noi un’occasione importante e si inserisce nella volontà di rilanciare con forza l’iniziativa politica del Pd in città – afferma il deputato Federico Gianassi, segretario Dem a Firenze – Parlare di disuguaglianze significa affrontare questioni che incidono concretamente sulla vita delle persone: dalla sanità ai diritti sociali, fino all’urbanistica, agli studentati e alla lotta al cambiamento climatico”.

“La festa sarà anche uno spazio di elaborazione politica: dal confronto tra generazioni all’assemblea dei Gd Toscana, vogliamo mettere a fuoco le sfide dei prossimi anni, a partire dall’appuntamento del 2027, e trasformare le nostre campagne, dal lavoro alle carceri, in proposte concrete”, osserva Bernardo Taddei, segretario Gd Toscana. “Vogliamo una Festa dell’Unità intergenerazionale, capace di mettere insieme politica, socialità e convivialità”, conclude Alessandro Mantellini, segretario Gd Firenze città.