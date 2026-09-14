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Lun 14 Set 2026
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Funaro, a Firenze affitti brevi sono il doppio delle case popolari

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo

Lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro. “La proposta dell’Europa ci dice che quello che abbiamo fatto a Firenze è la direzione giusta”, ha aggiunto Funaro a proposito dell’Affordable Housing Act.

“Se siamo arrivati a 17.000 appartamenti affittati come affitti brevi ed essendoci a Firenze 8.000 case popolari è chiaro che un equilibrio e una regolamentazione sono necessari. Gli affitti brevi sono il doppio delle case popolari che abbiamo in città”. Lo ha detto la sindaca di Firenze Sara Funaro intervenendo in diretta ad UnoMattina su Rai 1. “La proposta dell’Europa ci dice che quello che abbiamo fatto a Firenze è la direzione giusta”, ha aggiunto Funaro a proposito dell’Affordable Housing Act. A Firenze, ha concluso, “stiamo mettendo in campo misure a partire dal piano casa, a partire dal contributo affitto, dall’housing sociale, dall’abbassamento Imu per chi fa il canone concordato. Il punto vero è che l’Europa va in una direzione: io guardo la mia Regione e la Toscana va nella stessa direzione, così come il Comune di Firenze e tanti altri: ci aspettiamo anche dal governo che arrivino risposte sia sul fronte della contribuzione agli affitti per i cittadini sia su questo fronte”.

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