Toscana: cancellazione bollo auto riguarda 1,6 milioni di proprietari

Lo evidenzia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rendendo noti i dati che mostrano l’impatto territoriale in Toscana del provvedimento, sostenuto dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

In Toscana la misura sul bollo approvata dal Consiglio dei ministri riguarda una platea molto ampia: 1.611.713 persone fisiche possiedono almeno un’autovettura o un motociclo fino a 80 kW. Lo evidenzia il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti rendendo noti i dati che mostrano l’impatto territoriale del provvedimento, sostenuto dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini.

In Toscana circolano complessivamente 1.687.037 auto e 591.561 moto entro gli 80 kW: oltre 2,2 milioni di veicoli sotto la soglia prevista.

Per il 2027 il provvedimento prevede l’esenzione dal bollo sul primo veicolo, senza limiti legati all’Isee. Una misura, si commenta nella nota del Mit, che interessa direttamente una quota rilevante della mobilità privata regionale e migliaia di cittadini che utilizzano ogni giorno auto e moto per lavoro, esigenze familiari e spostamenti sul territorio.

Il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha espresso soddisfazione per la misura. L’obiettivo indicato dal Ministro è proseguire nel percorso avviato, lavorando per estendere la soglia oltre gli 80 kW.