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Gio 17 Set 2026
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PD Firenze: varata la nuova segreteria

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
PD

Il segretario del Pd Firenze Federico Gianassi ha annunciato la costituzione della nuova segreteria cittadini: la prima riunione, si legge in una nota, è fissata per il 22 settembre. Gianassi: “Gianassi – Vogliamo un partito aperto, radicato e capace di coinvolgere energie, competenze e sensibilità diverse”.

I vicesegretari saranno Fabio Giorgetti e Angela Scaglione, la segreteria sarà composta da Edoardo Amato, Michela Poppi, Samuele Mori, Andrea Michelle Raglianti, Gaetano Garavella, Cristina Giachi, Alessandro Mazzelli, Irene Micali, Mirco Dormentoni, Federica Giuliani, Niccolò Coppi, Alessandra Innocenti, Stefano Fontinelli, Marisa Nicchi, Valerio Rosati e Lorenzo Lambardi. Per il ruolo di tesoriere del PD Firenze  è stato indicato il nome di Niccolò Falomi.

I dipartimenti tematici saranno coordinati da Niccolò Corsi, Nicola Armentano, Beatrice Barbieri, Alessandra Peccarisi D’Anna, Enrico Conti, Leonardo Bieber, Eleonora Pinzuti e Antonio Foti Valente.

“La nuova squadra avrà il compito di contribuire alla realizzazione del mandato ricevuto nel corso dell’assemblea del Galluzzo e di costruire il percorso delle assemblee cittadine, con l’obiettivo di rilanciare l’iniziativa politica e la presenza del Partito Democratico in tutta Firenze – spiega Gianassi – Vogliamo un partito aperto, radicato e capace di coinvolgere energie, competenze e sensibilità diverse”.

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