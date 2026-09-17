Maltempo: allagamenti e disagi in Toscana. Infiltrazione agli Uffizi

Forti nubifragi, allagamenti e gravi disagi alla viabilità oggi in Toscana, prima sulla costa e poi nelle zone interne. L’allerta meteo gialla è stata prorogata dal presidente della Regione Eugenio Giani fino alla serata di venerdì 18 settembre. A Empoli, sottopassi allagati e automobilisti bloccati. Allagamenti a Massa, Carrara, Viareggio. Piccola infiltrazione agli Uffizi, nessun danno. Domani apertura regolare.
Ad Empoli i principali disagi, investita nel primo pomeriggio da una vera e propria bomba d’acqua, con picchi complessivi fino a 75 mm di pioggia (di cui 43 mm caduti in appena trenta minuti). L’intero centro è rimasto allagato, con l’acqua che in diverse strade ha superato i 10 centimetri di altezza. Da quanto appreso le case ai primi piani, garage e i negozi del centro hanno subito gravi allagamenti, si registrano anche corto circuiti e distacchi corrente elettrica sul territorio comunale. Sono stati chiusi almeno quattro sottopassi lungo la ferrovia, poi riaperti nel corso del pomeriggio, ed è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere alcuni automobilisti. Allagati anche i sottopassi pedonali della stazione ferroviaria di Empoli. A causa di alcune infiltrazioni al Palazzetto dello sport nel quartiere di Serravalle, nei pressi dello stadio, l’acqua ha invaso anche campi da tennis e il tatame per le arti marziali, costringendo ad annullare le attività sportive e gli allenamenti. Il maltempo ha sferzato la costa nord-occidentale soprattutto durante la mattinata, portando piogge intense e fulmini. A Viareggio l’acqua ha completamente allagato la celebre Passeggiata e mandato in crisi la rete fognaria. Nella frazione di Torre del Lago si è resa necessaria l’evacuazione preventiva di una scuola a causa delle criticità generate dai forti rovesci. Sottopassi impraticabili e pesanti rallentamenti alla circolazione, in particolare in alcuni tratti urbani della Via Aurelia. Alcuni automobilisti rimasti bloccati sono stati soccorsi dalle squadre di emergenza. Situazioni di disagio anche nel comune di San Miniato e in tutta la provincia di Massa-Carrara
Il deposito bus in viale dei Mille a Firenze è stato evacuato per allagamento, scrosci d’acqua anche dentro gli uffici. 45 i millimetri d’acqua caduti in un’ora in città.
Alla Galleria degli Uffizi si è verificata una piccola infiltrazione d’acqua sotto il lucernario della sala dove sono accolti sette dipinti del Seicento tra i quali il Bacco di Caravaggio; l’infiltrazione ha schizzato il vetro esterno della vetrina protettiva del Bacco. A seguito delle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere. La sala sarà regolarmente aperta fin dall’orario di apertura domani mattina.