Maltempo: allagamenti e disagi in Toscana. Infiltrazione agli Uffizi

Forti nubifragi, allagamenti e gravi disagi alla viabilità oggi in Toscana, prima sulla costa e poi nelle zone interne. L’allerta meteo gialla è stata prorogata dal presidente della Regione Eugenio Giani fino alla serata di venerdì 18 settembre. A Empoli, sottopassi allagati e automobilisti bloccati. Allagamenti a Massa, Carrara, Viareggio. Piccola infiltrazione agli Uffizi, nessun danno. Domani apertura regolare.

Ad Empoli i principali disagi, investita nel primo pomeriggio da una vera e propria bomba d’acqua , con picchi complessivi fino a 75 mm di pioggia (di cui 43 mm caduti in appena trenta minuti). L’intero centro è rimasto allagato, con l’acqua che in diverse strade ha superato i 10 centimetri di altezza . Da quanto appreso le case ai primi piani, garage e i negozi del centro hanno subito gravi allagamenti, si registrano anche corto circuiti e distacchi corrente elettrica sul territorio comunale. Sono stati chiusi almeno quattro sottopassi lungo la ferrovia, poi riaperti nel corso del pomeriggio, ed è stato necessario anche l’intervento dei vigili del fuoco per soccorrere alcuni automobilisti. Allagati anche i sottopassi pedonali della stazione ferroviaria di Empoli. A causa di alcune infiltrazioni al Palazzetto dello sport nel quartiere di Serravalle, nei pressi dello stadio, l’acqua ha invaso anche campi da tennis e il tatame per le arti marziali, costringendo ad annullare le attività sportive e gli allenamenti. Il maltempo ha sferzato la costa nord-occidentale soprattutto durante la mattinata, portando piogge intense e fulmini. A Viareggio l’acqua ha completamente allagato la celebre Passeggiata e mandato in crisi la rete fognaria. Nella frazione di Torre del Lago si è resa necessaria l’ evacuazione preventiva di una scuola a causa delle criticità generate dai forti rovesci. Sottopassi impraticabili e pesanti rallentamenti alla circolazione, in particolare in alcuni tratti urbani della Via Aurelia . Alcuni automobilisti rimasti bloccati sono stati soccorsi dalle squadre di emergenza. Situazioni di disagio anche nel comune di San Miniato e in tutta la provincia di Massa-Carrara

Il deposito bus in viale dei Mille a Firenze è stato evacuato per allagamento, scrosci d’acqua anche dentro gli uffici. 45 i millimetri d’acqua caduti in un’ora in città.

Alla Galleria degli Uffizi si è verificata una piccola infiltrazione d’acqua sotto il lucernario della sala dove sono accolti sette dipinti del Seicento tra i quali il Bacco di Caravaggio; l’infiltrazione ha schizzato il vetro esterno della vetrina protettiva del Bacco. A seguito delle dovute verifiche non è risultato alcun danno a nessuna delle opere. La sala sarà regolarmente aperta fin dall’orario di apertura domani mattina.