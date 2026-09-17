Giani: abolizione bollo? E’ misura tarpa-sanità

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La misura che sospende il bollo auto “la leggo esclusivamente come un decreto tarpa-sanità. È evidente che ci sono anche altri aspetti, come quello della costituzionalità. Se voi andate a vedere l’aspetto della copertura del decreto, per queste mancate risorse” per le Regioni, “si afferma che ci sarà il Pnrr per investimenti”.
Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. “Si sta dicendo – ha aggiunto – che dall’Europa prendo qualcosa che doveva servire per gli investimenti, per dare copertura a una parte totalmente diversa, la parte corrente con cui si finanzia la sanità. È evidente e palese l’incostituzionalità”.