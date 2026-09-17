Poesia visiva e musica galleggiano sull’Arno con Crossing Peace

Poesia visiva e musica che dialogano e costruiscono partiture di pace su una zattera galleggiante lungo l’Arno. E’ Crossing Peace, un progetto site-specific di Anna Corcione, realizzato da Estudio APS in collaborazione con il Circolo Cannottieri Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2026.
AUDUI: Intervista ad Anna Corcione
Prenderà forma dalle 20.00 del 22 settembre visibile dalle sponde dai Lungarni, e per un numero limitato di spettatori dal Circolo Canottieri Firenze. L’artista ha costruito la serata come una partitura unitaria di installazione, proiezioni, luce, paesaggio e suono.
A dialogare con l’opera visiva è un ensemble di musicisti di grande rilievo: Peppe Voltarelli, voce e chitarra, tre volte Premio Tenco, tra i cantautori italiani più apprezzati dalla critica nazionale e internazionale; Finaz, frontman e chitarrista della Bandabardò, tra i musicisti più riconoscibili del panorama musicale; Luca Ciarla, violinista creativo e innovatore, capace di attraversare i confini tra jazz, tradizioni mediterranee e musica contemporanea; Elena Mirandola, violinista versatile, la cui ricerca spazia dal jazz al gipsy, dalla musica irlandese alle tradizioni popolari del Mediterraneo e dell’Europa orientale; Simone Giuliani, pianista, arrangiatore e producer attivo tra Italia e Stati Uniti; Paolo Baglioni, percussionista dalla forte presenza ritmica e scenica, attivo anche nel campo delle registrazioni e delle produzioni audio a Firenze.
Il dispositivo scenico sarà visibile dalle sponde dai Lungarni, e per un numero limitato di spettatori, fino a esaurimento dei posti disponibili, sarà possibile assistere all’evento dal Circolo Canottieri Firenze, previa prenotazione. Info QUI