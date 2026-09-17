www.controradio.it Poesia visiva e musica galleggiano sull'Arno con Crossing Peace Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:01:40 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="IRVKBbbem2"><a href="https://www.controradio.it/podcast/poesia-visiva-e-musica-galleggiano-sullarno-con-crossing-peace/">Poesia visiva e musica galleggiano sull’Arno con Crossing Peace</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/poesia-visiva-e-musica-galleggiano-sullarno-con-crossing-peace/embed/#?secret=IRVKBbbem2" width="500" height="350" title="“Poesia visiva e musica galleggiano sull’Arno con Crossing Peace” — www.controradio.it" data-secret="IRVKBbbem2" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Poesia visiva e musica che dialogano e costruiscono partiture di pace su una zattera galleggiante lungo l’Arno. E’ Crossing Peace, un progetto site-specific di Anna Corcione, realizzato da Estudio APS in collaborazione con il Circolo Cannottieri Firenze nell’ambito dell’Estate Fiorentina 2026.

AUDUI: Intervista ad Anna Corcione

Prenderà forma dalle 20.00 del 22 settembre visibile dalle sponde dai Lungarni, e per un numero limitato di spettatori dal Circolo Canottieri Firenze. L’artista ha costruito la serata come una partitura unitaria di installazione, proiezioni, luce, paesaggio e suono.

A dialogare con l’opera visiva è un ensemble di musicisti di grande rilievo: Peppe Voltarelli, voce e chitarra, tre volte Premio Tenco, tra i cantautori italiani più apprezzati dalla critica nazionale e internazionale; Finaz, frontman e chitarrista della Bandabardò, tra i musicisti più riconoscibili del panorama musicale; Luca Ciarla, violinista creativo e innovatore, capace di attraversare i confini tra jazz, tradizioni mediterranee e musica contemporanea; Elena Mirandola, violinista versatile, la cui ricerca spazia dal jazz al gipsy, dalla musica irlandese alle tradizioni popolari del Mediterraneo e dell’Europa orientale; Simone Giuliani, pianista, arrangiatore e producer attivo tra Italia e Stati Uniti; Paolo Baglioni, percussionista dalla forte presenza ritmica e scenica, attivo anche nel campo delle registrazioni e delle produzioni audio a Firenze.

Il dispositivo scenico sarà visibile dalle sponde dai Lungarni, e per un numero limitato di spettatori, fino a esaurimento dei posti disponibili, sarà possibile assistere all’evento dal Circolo Canottieri Firenze, previa prenotazione. Info QUI