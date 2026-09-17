Il festival di storia contemporanea diretto scientificamente da Carlo Greppi, si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. Il tema di quest’anno è “La Storia di profilo”, un percorso che esplora i due secoli passati attraverso le biografie di categorie spesso sottorappresentate.
Ad accompagnare l’evento principale c’è il cartellone di FUORI/contè.sto/, una serie di iniziative collaterali che animano il territorio già a partire dal 10 settembre 2026. L’ingresso a tutti gli appuntamenti è gratuito fino a esaurimento posti.
chiamare: Il direttore scientifico del festival /contè.sto/, Carlo Greppi
Seconda edizione di /contè.sto/. Intervista al direttore scientifico
Il festival di storia contemporanea diretto scientificamente da Carlo Greppi, si terrà a Empoli dal 18 al 20 settembre 2026. Il tema di quest’anno è “La Storia di profilo”, un percorso che esplora i due secoli passati attraverso le biografie di categorie spesso sottorappresentate.