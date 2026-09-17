Alessandra Minello e il calo della natalità

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Prosegue la programmazione di Belvedere Firenze, lo spazio culturale del Forte Belvedere gestito da Fondazione MUS.E, giovedì 17 settembre alle 19.30. Alessandra Minello, demografa del Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università di Padova, presenta, moderata dalla medica anestesista, docente e scrittrice Sasha Damiani, il suo ultimo libro Senza figli. Scelte, vincoli e conseguenze della denatalità, edito da Laterza. In un tempo in cui il calo delle nascite viene sempre più spesso raccontato in termini di emergenza, Minello prova a rovesciare la prospettiva, partendo da una domanda essenziale: perché oggi sempre meno persone hanno figli? Le risposte attraversano desideri e difficoltà materiali, precarietà economica e lavorativa, relazioni, trasformazioni culturali e libertà individuali. C’è chi vorrebbe avere figli e non può, chi sceglie di rimandare o rinunciare, chi decide consapevolmente di non diventare genitore.