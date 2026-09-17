www.controradio.it Alessandra Minello e il calo della natalità Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:09:27 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="AZGdF0qHTw"><a href="https://www.controradio.it/podcast/alessandra-minello-e-il-calo-della-natalita/">Alessandra Minello e il calo della natalità</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/alessandra-minello-e-il-calo-della-natalita/embed/#?secret=AZGdF0qHTw" width="500" height="350" title="“Alessandra Minello e il calo della natalità” — www.controradio.it" data-secret="AZGdF0qHTw" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

Prosegue la programmazione di Belvedere Firenze, lo spazio culturale del Forte Belvedere gestito da Fondazione MUS.E, giovedì 17 settembre alle 19.30. Alessandra Minello, demografa del Dipartimento di Scienze statistiche dell’Università di Padova, presenta, moderata dalla medica anestesista, docente e scrittrice Sasha Damiani, il suo ultimo libro Senza figli. Scelte, vincoli e conseguenze della denatalità, edito da Laterza. In un tempo in cui il calo delle nascite viene sempre più spesso raccontato in termini di emergenza, Minello prova a rovesciare la prospettiva, partendo da una domanda essenziale: perché oggi sempre meno persone hanno figli? Le risposte attraversano desideri e difficoltà materiali, precarietà economica e lavorativa, relazioni, trasformazioni culturali e libertà individuali. C’è chi vorrebbe avere figli e non può, chi sceglie di rimandare o rinunciare, chi decide consapevolmente di non diventare genitore.