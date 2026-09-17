Prato: il centro storico alla prova della desertificazione commerciale

Il centro storico di Prato affronta una forte desertificazione commerciale, con la perdita di circa 300 negozi dal 2012 al 2025 secondo i dati dell’Osservatorio città e demografia d’impresa di Confcommercio. Il tema non è emergenziale ma strategico: quali strade all’orizzonte della pianificazione delle nuove città? Ne parliamo in diretta da prato con Giorgio Bernardini e i suoi ospiti: il direttore di Confcommercio Prato e Pistoia Tiziano Tempestini e con l’esercente Simona Marinai, titolare di una delle attività più significative e simboliche del centro storico di Prato.