www.controradio.it Il Governo esclude la Toscana dal finanziamento aggiuntivo per le supplenze Play Episode Pause Episode 1x 00:00 / 00:02:47 Share Share Link Embed <blockquote class="wp-embedded-content" data-secret="bVTEZaG2uV"><a href="https://www.controradio.it/podcast/il-governo-esclude-la-toscana-dal-finanziamento-aggiuntivo-per-le-supplenze/">Il Governo esclude la Toscana dal finanziamento aggiuntivo per le supplenze</a></blockquote><iframe sandbox="allow-scripts" security="restricted" src="https://www.controradio.it/podcast/il-governo-esclude-la-toscana-dal-finanziamento-aggiuntivo-per-le-supplenze/embed/#?secret=bVTEZaG2uV" width="500" height="350" title="“Il Governo esclude la Toscana dal finanziamento aggiuntivo per le supplenze” — www.controradio.it" data-secret="bVTEZaG2uV" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" class="wp-embedded-content"></iframe><script type="text/javascript"> /* <![CDATA[ */ /*! This file is auto-generated */ !function(d,l){"use strict";l.querySelector&&d.addEventListener&&"undefined"!=typeof URL&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage=function(e){var t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/[^a-zA-Z0-9]/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll('iframe[data-secret="'+t.secret+'"]'),o=l.querySelectorAll('blockquote[data-secret="'+t.secret+'"]'),c=new RegExp("^https?:$","i"),i=0;i<o.length;i++)o[i].style.display="none";for(i=0;i<a.length;i++)s=a[i],e.source===s.contentWindow&&(s.removeAttribute("style"),"height"===t.message?(1e3<(r=parseInt(t.value,10))?r=1e3:~~r<200&&(r=200),s.height=r):"link"===t.message&&(r=new URL(s.getAttribute("src")),n=new URL(t.value),c.test(n.protocol))&&n.host===r.host&&l.activeElement===s&&(d.top.location.href=t.value))}},d.addEventListener("message",d.wp.receiveEmbedMessage,!1),l.addEventListener("DOMContentLoaded",function(){for(var e,t,s=l.querySelectorAll("iframe.wp-embedded-content"),r=0;r<s.length;r++)(t=(e=s[r]).getAttribute("data-secret"))||(t=Math.random().toString(36).substring(2,12),e.src+="#?secret="+t,e.setAttribute("data-secret",t)),e.contentWindow.postMessage({message:"ready",secret:t},"*")},!1)))}(window,document); //# sourceURL=https://www.controradio.it/wp-includes/js/wp-embed.min.js /* ]]> */ </script>

“Il Governo esclude la Toscana dal finanziamento aggiuntivo per le supplenze Ata” nelle scuola. Lo sostiene con una protesta la Flc Cgil che parla di “intento punitivo per la resistenza al dimensionamento” e chiede che “l’Ufficio scolastico regionale faccia sentire la sua voce”.

“E’ chiaro l’intento punitivo e di ritorsione che caratterizza questo governo e in particolare il Ministro dell’istruzione”. commenta Pasquale Cuomo segretario Flc Cgil Toscana