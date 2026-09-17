“Il Governo esclude la Toscana dal finanziamento aggiuntivo per le supplenze Ata” nelle scuola. Lo sostiene con una protesta la Flc Cgil che parla di “intento punitivo per la resistenza al dimensionamento” e chiede che “l’Ufficio scolastico regionale faccia sentire la sua voce”.
“E’ chiaro l’intento punitivo e di ritorsione che caratterizza questo governo e in particolare il Ministro dell’istruzione”. commenta Pasquale Cuomo segretario Flc Cgil Toscana
Il Governo esclude la Toscana dal finanziamento aggiuntivo per le supplenze
“Il Governo esclude la Toscana dal finanziamento aggiuntivo per le supplenze Ata” nelle scuola. Lo sostiene con una protesta la Flc Cgil che parla di “intento punitivo per la resistenza al dimensionamento” e chiede che “l’Ufficio scolastico regionale faccia sentire la sua voce”.