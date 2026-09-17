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Gio 17 Set 2026
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Maltempo: temporale su Firenze, 45 millimetri di pioggia in un’ora

Domenico Guarino
By Domenico Guarino
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 Pioggia intensa su Firenze nel primo pomeriggio, con i valori più elevati di precipitazione che sono stati registrati nelle stazioni dell’Orto Botanico e del Giardino di Boboli.

Secondo i dati del Centro funzionale regionale, all’Orto Botanico sono caduti 44,6 millimetri nell’ultima ora, mentre a Boboli il cumulato ha raggiunto 45,5 millimetri. Più contenuto il dato di Firenze-Università, con 6,8 millimetri. Sono caduti anche dei fulmini.

Durante il temporale, si legge in una nota di Palazzo Vecchio, si sono registrate anche raffiche di vento: la più intensa ha raggiunto i 38,9 km/h al Giardino di Boboli, mentre a Firenze Università il valore massimo è stato di 25,6 km/h. Su Firenze resta in corso il codice giallo per possibili temporali forti e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore: L’allerta proseguirà anche domani, venerdì 18 settembre, fino alle ore 20.

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