Sant’Apollonia, Manetti ‘lavori entro fine anno, spazi occupati da liberare’

I lavori di riqualificazione del complesso monumentale di Sant’Apollonia “partiranno entro fine anno. A dirlo è l’assessora regionale all’università, Cristina Manetti. All’interno si trova lo spazio sociale occupato della Polveriera che con l’intervento è a rischio sgombero.
I lavori di riqualificazione del complesso monumentale di Sant’Apollonia “partiranno entro fine anno. C’è una procedura” da seguire, “l’ufficio del patrimonio dovrà fare i vari affidamenti, poi partiranno, è tutto confermato”. A dirlo, a margine di una iniziativa nell’auditorium di Sant’Apollonia con l’Università di Firenze, è l’assessora regionale all’università, Cristina Manetti. All’interno del complesso, nel chiostro, si trova lo spazio sociale occupato e autogestito della Polveriera, nato nel 2014, che con l’intervento ormai imminente è a rischio sgombero. “Con i ragazzi il dialogo l’avevo avuto tempo fa, poi non c’è più stato. Abbiamo spiegato che è necessario liberare quegli spazi e quindi dovrebbero farlo”, altrimenti “non possiamo fare la procedura di affidamento, perché la legge prevede che gli spazi siano completamente vuoti per poter procedere”, aggiunge Manetti. “C’è anche un dialogo da parte del Comune di Firenze con l’assessore Danti per cercare di trovare una maniera per loro per far continuare questa esperienza” di spazio autogestito, a patto che “non interferisca su questi lavori perché ovviamente la priorità per noi è mandarli avanti”.