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Lun 14 Set 2026
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ToscanaAmbienteMeteo, inizio settimana col bel tempo ma da mercoledì nuovo peggioramento
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Meteo, inizio settimana col bel tempo ma da mercoledì nuovo peggioramento

By Redazione

Ultime piogge sulla Sicilia, poi l’espansione dell’alta pressione delle Azzorre favorirà una fase di tempo stabile e sole in avvio della prossima settimana per tutta l’Italia.

Mercoledì 16 è pero previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature si riporteranno in linea con le medie stagionali o poco sopra (Firenze e Roma punte massime fino a 29/30°C), dopo settimane di valori al di sopra della norma.    Da lunedì 14 settembre, l’Anticiclone delle Azzorre si espande dall’Oceano Atlantico verso l’Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Essendo associata a correnti oceaniche, questa area di alta pressione favorirà un clima temperato, a differenza delle masse d’aria più calde di origine africana
registrate in precedenza. Questa fase stabile sarà tuttavia temporanea. I modelli previsionali indicano, a partire da mercoledì 16 settembre, l’arrivo di una perturbazione
proveniente dal Nord Europa, che determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle regioni settentrionali.

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