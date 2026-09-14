Meteo, inizio settimana col bel tempo ma da mercoledì nuovo peggioramento

Ultime piogge sulla Sicilia, poi l’espansione dell’alta pressione delle Azzorre favorirà una fase di tempo stabile e sole in avvio della prossima settimana per tutta l’Italia.

Mercoledì 16 è pero previsto un nuovo peggioramento delle condizioni meteorologiche. Le temperature si riporteranno in linea con le medie stagionali o poco sopra (Firenze e Roma punte massime fino a 29/30°C), dopo settimane di valori al di sopra della norma. Da lunedì 14 settembre, l’Anticiclone delle Azzorre si espande dall’Oceano Atlantico verso l’Europa occidentale e il bacino del Mediterraneo, garantendo condizioni meteorologiche stabili e soleggiate. Essendo associata a correnti oceaniche, questa area di alta pressione favorirà un clima temperato, a differenza delle masse d’aria più calde di origine africana

registrate in precedenza. Questa fase stabile sarà tuttavia temporanea. I modelli previsionali indicano, a partire da mercoledì 16 settembre, l’arrivo di una perturbazione

proveniente dal Nord Europa, che determinerà un nuovo peggioramento delle condizioni atmosferiche a partire dalle regioni settentrionali.