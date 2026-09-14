Bloccati in parete durante arrampicata, soccorsi in 5

I vigili del fuoco del comando di Massa Carrara sono intervenuti ieri sera poco prima delle 20.30 nella frazione di Forno per recuperare 5 persone rimaste bloccate in parete durante un’arrampicata.
I malcapitati, si spiega, sono stati raggiunti dal personale dei vigli del fuoco e da quello del Sast, che in sinergia hanno effettuato il recupero. Allertato anche l’elicottero Drago del reparto volo dei vigili del fuoco di Bologna: arrivato sul posto mentre era già in atto il recupero via terra, non ha operato ma è rimasto disponibile all’eliporto di Cinquale pronto a intervenire in caso di necessità. I cinque sono stati recuperati in buone condizioni di salute e non è stato necessario l’intervento dei sanitari. L’intervento si è concluso intorno alle ore 1.10 della notte scorsa. Secondo quanto poi spiegato dal Sast – intervenuto con i tecnici della stazione di Massa attivato intorno alle 20:30 per un mancato rientro di alcuni escursionisti – il gruppo aveva percorso in giornata la ferrata del Monte Contrario, era salito a Orto di Donna e stava rientrando verso il Biforco. Lungo la discesa, sull’ex sentiero del Canal Fondone, gli escursionisti hanno sbagliato traccia e si sono trovati bloccati sopra un salto di roccia di circa trenta metri, senza possibilità di proseguire né di tornare indietro. I tecnici della stazione di Massa, insieme ai vigili del Fuoco, hanno raggiunto la zona. I soccorritori alpini per arrivare agli escursionisti hanno dovuto risalire in arrampicata un canale con passaggi di secondo e terzo grado. Il primo ragazzo, che si trovava nella situazione più critica, è stato messo in sicurezza e calato per trenta metri fino al sentiero. I soccorritori hanno poi proseguito la risalita del canale per raggiungere gli altri componenti del gruppo, che sono stati calati uno alla volta fino al sentiero. Nessuno degli escursionisti, si spiega ancora, ha riportato conseguenze. Le operazioni si sono concluse con il rientro di tutti a valle in buone condizioni.