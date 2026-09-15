Niente proscioglimento per il cantautore Roberto Vecchioni, accusato di diffamazione ai danni di Geronimo La Russa

Le affermazioni al centro della vicenda giudiziaria furono fatte da Vecchioni durante il festival La Gaberiana di Firenze nel 2023, organizzato da Andrea Scanzi. Il tribunale di Firenze ha deciso, all’esito dell’udienza predibattimentale, di proseguire il processo l’1 febbraio 2027 e Vecchioni sarà imputato.

A quella edizione de ‘La Gaberiana’ Roberto Vecchioni raccontò un fatto inedito della sua vita: nel corso di una festa organizzata dalla figlia per i 14 anni, subì piccoli furti e fece denuncia alla polizia. Fece il nome di Geronimo, presente anche lui alla festa con altri ragazzi.

Le riprese della serata furono pubblicate sul web. Geronimo La Russa denunciò il cantautore milanese e così partì l’inchiesta della procura fiorentina. Oltre un anno fa, la procura fiorentina citò in giudizio Vecchioni.

Secondo quanto emerge pare che sia stato determinante nella decisione odierna – di non prosciogliere Vecchioni ma di processarlo – il mancato ritrovamento di alcuni atti di indagine che i difensori, gli avvocati Simone Ciro Giordano e Ugo Cerruti, avevano consegnato in procura, oltre un anno e mezzo fa, in occasione dell’interrogatorio dello stesso Vecchioni. Nella scorsa udienza di luglio il giudice aveva rinviato il processo per rintracciare la documentazione. Ma risulta ancora smarrita. Si tratta di atti, che all’udienza predibattimentale, per legge, non possono essere depositati dalla difesa, né acquisiti d’ufficio dal giudice. Toccherà ai difensori consegnare i file, ancora una volta, all’inizio del dibattimento, l’1 febbraio 2027.