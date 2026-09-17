Empoli: auto bloccate nei sottopassi allagati

Numerosi soccorsi dei vigili del fuoco a Empoli (Firenze) per evacuare dai sottopassi stradali allagati gli automobilisti le cui vetture sono rimaste bloccate dall’acqua piovana, che non defluisce agilmente.

Nonostante il rischio, molti conducenti affrontano gli attraversamenti ma le auto non possono procedere. Anche il grande sottopasso alla stazione ferroviaria risulta completamente allagato e inaccessibile ai veicoli. Non risultano vittime o feriti.

A Empoli ci sono anche due incendi di abitazione per cortocircuiti elettrici nelle cantine, dove l’acqua ha raggiunto gli impianti.

Sono arrivate a Empoli squadre di pompieri anche dalle basi di Castelfiorentino, San Casciano in Val di Pesa e Firenze Ovest.

“La città di Empoli è stata interessata da un fenomeno meteorologico raro: 43 mm di pioggia piovuti in mezz’ora in un’area circoscritta, un evento senza paragoni recenti. Sarà necessario attendere almeno un’ora affinché l’acqua prosegua il suo deflusso nei canali fognari”. Lo afferma il Comune di Empoli (Firenze) pregando “la cittadinanza di prestare la massima attenzione, di non mettersi in viaggio se non estremamente necessario, di non utilizzare sottopassi o strade transennate a causa degli allagamenti”