Controradio Streaming
Gio 17 Set 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaEmpoli: auto bloccate nei sottopassi allagati
ToscanaCronaca

Empoli: auto bloccate nei sottopassi allagati

By Domenico Guarino
empoli

Numerosi soccorsi dei vigili del fuoco a Empoli (Firenze) per evacuare dai sottopassi stradali allagati gli automobilisti le cui vetture sono rimaste bloccate dall’acqua piovana, che non defluisce agilmente.

Nonostante il rischio, molti conducenti affrontano gli attraversamenti ma le auto non possono procedere. Anche il grande sottopasso alla stazione ferroviaria risulta completamente allagato e inaccessibile ai veicoli. Non risultano vittime o feriti.
A Empoli ci sono anche due incendi di abitazione per cortocircuiti elettrici nelle cantine, dove l’acqua ha raggiunto gli impianti.

Sono arrivate a Empoli squadre di pompieri anche dalle basi di Castelfiorentino, San Casciano in Val di Pesa e Firenze Ovest.

“La città di Empoli è stata interessata da un fenomeno meteorologico raro: 43 mm di pioggia piovuti in mezz’ora in un’area circoscritta, un evento senza paragoni recenti. Sarà necessario attendere almeno un’ora affinché l’acqua prosegua il suo deflusso nei canali fognari”. Lo afferma il Comune di Empoli (Firenze) pregando “la cittadinanza di prestare la massima attenzione, di non mettersi in viaggio se non estremamente necessario, di non utilizzare sottopassi o strade transennate a causa degli allagamenti”

Articolo precedente
Maltempo: allagamenti in Versilia e nel centro di Empoli
Articolo successivo
Maltempo: temporale su Firenze, 45 millimetri di pioggia in un’ora

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaNewslineFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana32283Cronaca19603Politica4401Cultura & Spettacolo3879Diritti2734Sanità2587

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI